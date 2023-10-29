Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из фейхоа на зиму. Лимон можно заменить на апельсин или лайм. Ягоды фейхоа лучше всего использовать не слишком спелые и мягкие, но и не твердые. Варенье хорошо подойдет для чаепитий в приятной компании.

Основной ингредиент: Ягоды / Фейхоа Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Фейхоа 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Вода 100 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

195 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из фейхоа на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Пересыпьте сахар в кастрюлю, влейте воду. Доведите до кипения и проварите 3-4 минуты, пока сахар полностью не растворится.

С помощью овощечистки снимите цедру с лимона и порежьте на тонкие полосочки. Затем выжмите сок из лимона.

Добавьте в сироп лимонную цедру и лимонный сок. Варите еще 5-7 минут.

Ягоды фейхоа помойте, обсушите и нарежьте кружочками. Затем разрежьте еще раз пополам.

Снимите кастрюлю с плиты и добавьте фейхоа. Перемешайте и оставьте до полного остывания.

Затем верните кастрюлю на плиту, снова доведите до кипения и варите 5-10 минут.

Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку. Герметично закройте крышкой.

Варенье из фейхоа на зиму готово, приятного вам аппетита!