Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из фейхоа на зиму. Лимон можно заменить на апельсин или лайм. Ягоды фейхоа лучше всего использовать не слишком спелые и мягкие, но и не твердые. Варенье хорошо подойдет для чаепитий в приятной компании.
Основной ингредиент: Ягоды / Фейхоа Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Фейхоа 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 100 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 8
Калорийность
195 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из фейхоа на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Пересыпьте сахар в кастрюлю, влейте воду. Доведите до кипения и проварите 3-4 минуты, пока сахар полностью не растворится.
С помощью овощечистки снимите цедру с лимона и порежьте на тонкие полосочки. Затем выжмите сок из лимона.
Добавьте в сироп лимонную цедру и лимонный сок. Варите еще 5-7 минут.
Ягоды фейхоа помойте, обсушите и нарежьте кружочками. Затем разрежьте еще раз пополам.
Снимите кастрюлю с плиты и добавьте фейхоа. Перемешайте и оставьте до полного остывания.
Затем верните кастрюлю на плиту, снова доведите до кипения и варите 5-10 минут.
Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку. Герметично закройте крышкой.
Варенье из фейхоа на зиму готово, приятного вам аппетита!