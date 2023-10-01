Врач-микробиолог рассказала, в каких местах она ни за что не будет есть

Микробиолог Примроуз Фристоун рассказала, в каких местах она не никогда не будет есть — слишком высок риск подхватить кишечную инфекцию. Ее советы передает издание The Conversation.

Эксперт призналась, что она редко ест на открытом воздухе — на пикниках и барбекю. Риск пищевого отравления возрастает, когда еда употребляется на открытом воздухе. К тому же у человека нет возможности качественно помыть руки (антисептические гели устраняют не все микробы), а блюда привлекают мух, ос и муравьев, которые могут быть переносчиками кишечной палочки, сальмонеллы и листерии.

Также доктор Фристоун советует не увлекаться едой со шведского стола: в помещении еда портится из-за контакта с насекомыми, пылью (и содержащимися в ней микробами, бактериями и грибками) и людьми, которые берут продукты грязными руками, чихают или кашляют рядом со столами.

Если фуршет был накрыт менее двух часов назад, то он практически безопасен, говорит микробиолог. Мясо, морепродукты и заправленные салаты, простоявшие дольше, есть уже нельзя.

Также врач-диетолог Наталья Круглова назвала 5 недиетических овощей: от них вес набирается за считанные дни.