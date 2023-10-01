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Домашняя фанта из апельсинов и лимона

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Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю фанту из апельсинов и лимона. Количество сахара вы можете регулировать на свой вкус. Если у апельсинов или лимонов горчит кожура, то можно предварительно их ошпарить кипятком. Готовится домашняя фанта быстро и просто, берите на заметку! Напиток оценят и взрослые, и дети.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Лимон Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Морковь 250 Грамм
  • Апельсин 2 Штуки
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Сахар 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

35 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя фанта из апельсинов и лимона»

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Подготовьте все ингредиенты.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Апельсины и лимоны помойте, нарежьте ломтиками и уберите косточки при необходимости.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Измельчите в блендере апельсины и лимоны или прокрутите на мясорубке.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Морковь очистите и натрите на терке.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Переложите в кастрюлю лимоны с апельсинами и морковь. Влейте воду, добавьте сахар.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Доведите до кипения на среднем огне, проварите 5 минут. Выключите плиту, накройте крышкой и дайте настояться, пока напиток остывает.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Процедите напиток и перелейте в кувшин.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона

Домашняя фанта из апельсинов и лимона готова!

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