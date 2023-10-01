Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю фанту из апельсинов и лимона. Количество сахара вы можете регулировать на свой вкус. Если у апельсинов или лимонов горчит кожура, то можно предварительно их ошпарить кипятком. Готовится домашняя фанта быстро и просто, берите на заметку! Напиток оценят и взрослые, и дети.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Лимон Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Морковь 250 Грамм
- Апельсин 2 Штуки
- Лимон 1/2 Штуки
- Сахар 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
35 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашняя фанта из апельсинов и лимона»
Подготовьте все ингредиенты.
Апельсины и лимоны помойте, нарежьте ломтиками и уберите косточки при необходимости.
Измельчите в блендере апельсины и лимоны или прокрутите на мясорубке.
Морковь очистите и натрите на терке.
Переложите в кастрюлю лимоны с апельсинами и морковь. Влейте воду, добавьте сахар.
Доведите до кипения на среднем огне, проварите 5 минут. Выключите плиту, накройте крышкой и дайте настояться, пока напиток остывает.
Процедите напиток и перелейте в кувшин.
Домашняя фанта из апельсинов и лимона готова!