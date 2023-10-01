Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю фанту из апельсинов и лимона. Количество сахара вы можете регулировать на свой вкус. Если у апельсинов или лимонов горчит кожура, то можно предварительно их ошпарить кипятком. Готовится домашняя фанта быстро и просто, берите на заметку! Напиток оценят и взрослые, и дети.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Лимон Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Морковь 250 Грамм

Апельсин 2 Штуки

Лимон 1/2 Штуки

Сахар 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

35 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя фанта из апельсинов и лимона»

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсины и лимоны помойте, нарежьте ломтиками и уберите косточки при необходимости.

Измельчите в блендере апельсины и лимоны или прокрутите на мясорубке.

Морковь очистите и натрите на терке.

Переложите в кастрюлю лимоны с апельсинами и морковь. Влейте воду, добавьте сахар.

Доведите до кипения на среднем огне, проварите 5 минут. Выключите плиту, накройте крышкой и дайте настояться, пока напиток остывает.

Процедите напиток и перелейте в кувшин.

Домашняя фанта из апельсинов и лимона готова!