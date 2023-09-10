Врач назвал самый вредный вид чая

Несмотря на все полезные свойства чая, этот напиток может быть и опасен. Диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что сладкий чай представляет для здоровья человека наибольшую угрозу. Слова эксперта передает издание «Петербургский дневник».

По словам врача, сладкий чай — с сахаром или даже медом — нарушает углеводный обмен в организме. Сам со себе напиток становится источником рафинированных углеводов, которые усваиваются быстрее. Это может привести к набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.

Кроме того, к сладкому чаю, как и к другим видам быстрых углеводов, человек «привязывается». Отказаться от привычки положить в чашку пару ложек сахара или меда может быть очень трудно.

Ранее узбекский врач-валеолог и доктор медицинских наук Шухрат Эргашев посоветовал не запивать еду горячим чаем. Он заявил, что это нарушает работу организма, провоцирует избыточную выработку желудочного сока и приводит к изжоге и рефлюксу.

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