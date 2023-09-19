Бисквитный маковый торт с виноградом — это невероятно вкусный десерт, который уже покорил сердца многих. Он без преувеличений завоевал мировую славу, как один из вкуснейших тортов с желейной прослойкой. В основе данного тортика лежат пышные бисквитные коржи — шоколадный и маковый.

Удивительно, как эти два вида вкуса идеально сочетаются между собой. Изюминкой изделия является нежный сливочный крем на основе сливочного ликера и ванильного пудинга. Редакция «Со Вкусом» уверяет: этот красивый, аппетитный и невероятно красочный торт пересет вас в атмосферу теплого летнего вечера.

Бисквитный маковый торт с виноградом: нюансы приготовление

Если у вас не так много свободного времени, данный тортик можно сделать и без желе. Это будет быстрее и не менее вкусно. Форму берите небольшую, идеально, если она будет круглой (20 см) либо прямоугольной (35см на 25см). Сливочный ликер можно заменить любым другим или вовсе не использовать. А вот крахмал лучше брать картофельный. Приятных приготовлений!

Ингредиенты

Пшеничная мука350 г Яйцо3 шт. Белок6 шт. Сахар300 г Подсолнечное масло3 ст. л. Уксус1 ст. л. Разрыхлитель0,5 ст. л. Какао-порошок2 ст. л. Крахмал1,5 ст. л. Мак4 ст. л. Молоко500 мл Ванильный пудинг80 г Ванильный сахар1 ст. л. Сливочное масло250 г Сахарная пудра3 ст. л. Ликер100 мл Белый шоколад50 г Виноград белый500 г Желе со вкусом киви200 г

Приготовление

Для темного бисквита возьмите 3 яйца и отделите белки от желтков. Белки взбейте вместе с щепоткой соли до жесткой пены. Постепенно всыпайте 200 г сахара, вливая оставшиеся желтки. Влейте растительное масло и 0,5 ст.л. уксуса, просейте 175 г муки, разрыхлитель и какао. Тесто вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте примерно 25 минут при 170 градусах. Затем приступайте к маковому бисквиту. Взбейте белки до стойких пиков, добавьте сахар и 0,5 ст.л. уксуса. Затем просейте 175 г пшеничной муки и крахмал. В самом конце — всыпьте мак. Выпекайте корж 25 минут при 170 градусах. Приступайте к приготовлению крема. Из общей массы отделите 150 мл молока и растворите в нем пудинг. Остальное молоко (350 мл) поставьте на огонь вместе с ванильным сахаром. Молоко с пудингом добавьте в кипящее молоко и варите, постоянно помешивая около 2 минут. Охладите. Шоколад потрите на мелкой терке, сливочное масло перетрите с пудрой. Смешайте шоколад, ликер, сладкое масло и молочную заготовку с пудингом. Темный бисквит покройте половиной крема, сверху выложите маковый бисквит и крем. На верхушку разложите разрезанные половинки винограда. Для красоты можете добавить орехи, вишню, персики или чернику. Отправьте изделие в холодильник минимум 2 часа. Затем растворите желе в 500 мл кипятка. Охладите его до состояния лёгкого загустения и выложите на виноград. Оставьте торт еще на 3 часа в холодильнике. В конце украсьте всё шоколадом.

Будем рады, если этот рецепт торта с виноградом вам понравился и пригодится. Обязательно побалуйте себя и членов своей семьи этим вкусным десертом к чаю или кофе. Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший сырник с вишней и маком.