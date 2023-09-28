Врач поделилась, как легко перейти на правильное питание: на «вредное» даже смотреть не захочется

Перейти на правильное питание проще, чем кажется — терапевт и биохакер Ирина Баранова рассказала о самой эффективной схеме отказа от вредных пищевых привычек. Ее методикой делится издание «Кубанские новости».

С точки зрения эксперта, правильное питание — это рацион, все составляющие которого насыщают организм человека необходимыми микро- и макроэлементами. Такое питание помогает организму нормально развиваться и функционировать, укрепляет иммунитет и защищает от хронических заболеваний.

Привыкание к такому образу жизни может быть трудным. Доктор Баранова рекомендует придерживаться ряда простых правил, которые способствуют быстрому и «безболезненному» отказу от вредных пищевых привычек.

Для начала специалист рекомендует приучить себя к приготовлению еды дома. За основу нужно брать простые, необработанные продукты — например, мясо вместо колбасы и сосисок. Возможный недостаток вкуса можно компенсировать специями и травами. Чтобы не скучать по соленому и сладкому, добавьте в рацион больше овощей и фруктов, а также кислых и горьких продуктов. Основой нового рациона должны стать полезные жиры. Благодаря им вам не захочется переедать.

В магазинах читайте этикетки и ищите те продукты, в которых минимум ингредиентов в составе. Помните, что качественная, «живая» еда портится быстро, поэтому слишком долгий срок хранения продуктов (если это не крупы или орехи) — это повод отложить товар в сторону.

Ешьте пищу средними порциями — по 200 г или меньше. У многих полезных продуктов невысокая калорийность, поэтому можно случайно переесть за счет увеличения объемов готовой еды.

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