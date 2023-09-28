Портал про города-курорты | Perekop

Врач поделилась, как легко перейти на правильное питание: на «вредное» даже смотреть не захочется

На чтение: 2 минуты
Врач поделилась, как легко перейти на правильное питание: на «вредное» даже смотреть не захочется

Перейти на правильное питание проще, чем кажется — терапевт и биохакер Ирина Баранова рассказала о самой эффективной схеме отказа от вредных пищевых привычек. Ее методикой делится издание «Кубанские новости».

С точки зрения эксперта, правильное питание — это рацион, все составляющие которого насыщают организм человека необходимыми микро- и макроэлементами. Такое питание помогает организму нормально развиваться и функционировать, укрепляет иммунитет и защищает от хронических заболеваний. 

Привыкание к такому образу жизни может быть трудным. Доктор Баранова рекомендует придерживаться ряда простых правил, которые способствуют быстрому и «безболезненному» отказу от вредных пищевых привычек. 

Для начала специалист рекомендует приучить себя к приготовлению еды дома. За основу нужно брать простые, необработанные продукты — например, мясо вместо колбасы и сосисок. Возможный недостаток вкуса можно компенсировать специями и травами. Чтобы не скучать по соленому и сладкому, добавьте в рацион больше овощей и фруктов, а также кислых и горьких продуктов. Основой нового рациона должны стать полезные жиры. Благодаря им вам не захочется переедать. 

В магазинах читайте этикетки и ищите те продукты, в которых минимум ингредиентов в составе. Помните, что качественная, «живая» еда портится быстро, поэтому слишком долгий срок хранения продуктов (если это не крупы или орехи) — это повод отложить товар в сторону. 

Ешьте пищу средними порциями — по 200 г или меньше. У многих полезных продуктов невысокая калорийность, поэтому можно случайно переесть за счет увеличения объемов готовой еды.

Ранее эксперт объяснила, почему россияне не перейдут на правильное питание ближайшие 20 лет. 

Что будем искать? Например,Человек