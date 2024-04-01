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Сладкая шаурма

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Сладкая шаурма

Описание приготовления:

В качестве кремового наполнения можно взять не только крем-чиз. Его можно заменить на творог или вареную сгущенку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Лаваш 1 Штука
  • Сливки 150 Грамм (33-35% жирности)
  • Сыр творожный сливочный 150 Грамм
  • Сахарная пудра 2 Ст. ложки
  • Ягоды и фрукты 200 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

320 ккал

Калорийность

2 г

Белки

33 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкая шаурма»

Сладкая шаурма

Для приготовления сладкой шаурмы подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды можно взять любые по своему вкусу.

Сладкая шаурма

Ягоды и фрукты при необходимости помойте и обсушите. Затем нарежьте на дольки.

Сладкая шаурма

Для крема взбейте сливки, сыр и сахарную пудру в пышный крем.

Сладкая шаурма

Лаваш разрежьте на кусочки необходимого размера. Нанесите на него крем.

Сладкая шаурма

Разложите по крему ягоды и фрукты.

Сладкая шаурма

Сверните все в шаурму. Можно сделать конвертиком или, как привычнее, свернуть в рулет.

Сладкая шаурма

Сладкую шаурму сразу подавайте к столу. Если оставить на длительное хранение, то крем размочит лаваш, а фрукты успеют обветриться. Приятного аппетита!

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