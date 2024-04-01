Описание приготовления:

В качестве кремового наполнения можно взять не только крем-чиз. Его можно заменить на творог или вареную сгущенку.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Лаваш 1 Штука

Сливки 150 Грамм (33-35% жирности)

Сыр творожный сливочный 150 Грамм

Сахарная пудра 2 Ст. ложки

Ягоды и фрукты 200 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

320 ккал

Калорийность

2 г

Белки

33 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкая шаурма»

Для приготовления сладкой шаурмы подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды можно взять любые по своему вкусу.

Ягоды и фрукты при необходимости помойте и обсушите. Затем нарежьте на дольки.

Для крема взбейте сливки, сыр и сахарную пудру в пышный крем.

Лаваш разрежьте на кусочки необходимого размера. Нанесите на него крем.

Разложите по крему ягоды и фрукты.

Сверните все в шаурму. Можно сделать конвертиком или, как привычнее, свернуть в рулет.

Сладкую шаурму сразу подавайте к столу. Если оставить на длительное хранение, то крем размочит лаваш, а фрукты успеют обветриться. Приятного аппетита!