Описание приготовления:
В качестве кремового наполнения можно взять не только крем-чиз. Его можно заменить на творог или вареную сгущенку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Лаваш 1 Штука
- Сливки 150 Грамм (33-35% жирности)
- Сыр творожный сливочный 150 Грамм
- Сахарная пудра 2 Ст. ложки
- Ягоды и фрукты 200 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
320 ккал
Калорийность
2 г
Белки
33 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сладкая шаурма»
Для приготовления сладкой шаурмы подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды можно взять любые по своему вкусу.
Ягоды и фрукты при необходимости помойте и обсушите. Затем нарежьте на дольки.
Для крема взбейте сливки, сыр и сахарную пудру в пышный крем.
Лаваш разрежьте на кусочки необходимого размера. Нанесите на него крем.
Разложите по крему ягоды и фрукты.
Сверните все в шаурму. Можно сделать конвертиком или, как привычнее, свернуть в рулет.
Сладкую шаурму сразу подавайте к столу. Если оставить на длительное хранение, то крем размочит лаваш, а фрукты успеют обветриться. Приятного аппетита!