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Прозрачные блины

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Прозрачные блины

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить прозрачные блины. Если делаете несколько порций, то можно разлить желе по плоским тарелкам с бортиками и оставить в них застывать. Для начинки можно использовать любые фрукты и ягоды на ваш вкус. Хорошо подойдет банан, голубика и манго. Такой десерт — это фруктовое желе в необычной подаче. Блюдо идеально подходит для лета, когда изобилие фруктов и ягод, так что рекомендую обязательно попробовать!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Агар-агар Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 500 Миллилитров
  • Агар-агар 2 Чайных ложки
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Ванильный ароматизатор 1 Капля
  • Клубника 4 Штуки
  • Киви 1 Штука
  • Персик 1.5 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

30 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Прозрачные блины»

Прозрачные блины

Подготовьте все ингредиенты.

Прозрачные блины

Растворите в воде агар-агар и сахар, добавьте ванильный ароматизатор.

Прозрачные блины

Перелейте воду в сковороду, доведите почти до кипения и прогрейте 1-2 минуты. Затем снимите с плиты и дайте остыть, после уберите примерно на полчаса в холодильник.

Прозрачные блины

Клубнику, киви и персик порежьте кубиками.

Прозрачные блины

Аккуратно выложите на тарелку прозрачный блинчик, затем на одну из сторон добавьте начинку. Накройте в второй половиной.

Прозрачные блины

Прозрачный блинчик готов, приятного аппетита!

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