Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить прозрачные блины. Если делаете несколько порций, то можно разлить желе по плоским тарелкам с бортиками и оставить в них застывать. Для начинки можно использовать любые фрукты и ягоды на ваш вкус. Хорошо подойдет банан, голубика и манго. Такой десерт — это фруктовое желе в необычной подаче. Блюдо идеально подходит для лета, когда изобилие фруктов и ягод, так что рекомендую обязательно попробовать!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Агар-агар Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 500 Миллилитров
- Агар-агар 2 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Ванильный ароматизатор 1 Капля
- Клубника 4 Штуки
- Киви 1 Штука
- Персик 1.5 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
30 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Прозрачные блины»
Подготовьте все ингредиенты.
Растворите в воде агар-агар и сахар, добавьте ванильный ароматизатор.
Перелейте воду в сковороду, доведите почти до кипения и прогрейте 1-2 минуты. Затем снимите с плиты и дайте остыть, после уберите примерно на полчаса в холодильник.
Клубнику, киви и персик порежьте кубиками.
Аккуратно выложите на тарелку прозрачный блинчик, затем на одну из сторон добавьте начинку. Накройте в второй половиной.
Прозрачный блинчик готов, приятного аппетита!