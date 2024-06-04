Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить прозрачные блины. Если делаете несколько порций, то можно разлить желе по плоским тарелкам с бортиками и оставить в них застывать. Для начинки можно использовать любые фрукты и ягоды на ваш вкус. Хорошо подойдет банан, голубика и манго. Такой десерт — это фруктовое желе в необычной подаче. Блюдо идеально подходит для лета, когда изобилие фруктов и ягод, так что рекомендую обязательно попробовать!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Агар-агар Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 500 Миллилитров

Агар-агар 2 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Ванильный ароматизатор 1 Капля

Клубника 4 Штуки

Киви 1 Штука

Персик 1.5 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

30 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Прозрачные блины»

Подготовьте все ингредиенты.

Растворите в воде агар-агар и сахар, добавьте ванильный ароматизатор.

Перелейте воду в сковороду, доведите почти до кипения и прогрейте 1-2 минуты. Затем снимите с плиты и дайте остыть, после уберите примерно на полчаса в холодильник.

Клубнику, киви и персик порежьте кубиками.

Аккуратно выложите на тарелку прозрачный блинчик, затем на одну из сторон добавьте начинку. Накройте в второй половиной.

Прозрачный блинчик готов, приятного аппетита!