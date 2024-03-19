Портал про города-курорты | Perekop

Всегда готовила мама на завтрак: рецепт жаренных в яйце гренок

На чтение: 1 минута
Всегда готовила мама на завтрак: рецепт жаренных в яйце гренок

Некоторые блюда обладают магической силой возвращать воспоминания. Яичный хлеб – одно из них. Это простое блюдо, которое у многих ассоциируется с детством.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кто из нас не помнит вкусные завтраки, которые готовили бабушки и мамы? Гренки, обжаренные в яйце, является одним из них. Все, что вам понадобится – это ломтик хлеба, яйцо, соль и масло. А вкус… это будет поэзия.

Не пропустите Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Гренки в яйце

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Всегда готовила мама на завтрак: рецепт жаренных в яйце гренок

Быстрый завтрак / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 4 ломтика хлеба;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки тертого сыра;
– 1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте вилкой в тарелке.
  2. Приправьте солью и перцем.
  3. Окуните ломтики хлеба в яичную смесь так, чтобы яйцо полностью покрыло хлеб.
  4. Немного разогрейте на сковороде. Чтобы оно не подгорело, можно добавить немного масла.
  5. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  6. В конце посыпьте кусочки хлеба тертым сыром и накройте сковороду крышкой. Нагревайте, пока сыр не расплавится.
  7. Готовые бутерброды выложите на блюдо.
  8. Вы можете украсить все дополнительно нарезанным луком и подать с кетчупом.
  9. Саму яичную массу также можно обогатить небольшим количеством специй, таких как орегано, сладкий, копченый или острый перец.

Необходимо знать, чтобы купить качественный продукт: как выбрать масло.

Что будем искать? Например,Человек