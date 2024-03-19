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Нежная говядина под ягодным соусом

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Нежная говядина под ягодным соусом

Описание приготовления:

Для ягодного соуса к говядине я использовала замороженную вишню — это идеальное вкусовое сочетание. Также отлично подойдет для соуса клюква или брусника.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 300 Грамм (без кости)
  • Сливочное масло 60 Грамм
  • Черный молотый перец 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для стейков, 1/2 ч.л. — в соус)
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло 2 Чайных ложки
  • Картофельный крахмал 1/2 Чайных ложки (или кукурузный)
  • Горчица 1 Чайная ложка
  • Мед 1 Чайная ложка (жидкий)

Количество порций 2

Калорийность

353 ккал

Калорийность

11 г

Белки

36 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Нежная говядина под ягодным соусом»

Нежная говядина под ягодным соусом

Подготовьте все ингредиенты. Говяжью вырезку тщательно ополосните в прохладной воде и просушите бумажными полотенцами.

Нежная говядина под ягодным соусом

От говяжьей вырезки отрежьте острым ножом два стейка толщиной примерно в 1-1.5 см.

Нежная говядина под ягодным соусом

Тонким слоем растительного масла смажьте поверхность сковороды-гриль, воспользовавшись силиконовой кулинарной кистью. Поверх каждого стейка посыпьте черным молотым перцем и солью. Обжаривайте стейки на максимальном огне с двух сторон до появления золотистой корочки. У меня ушло на обжаривание каждой стороны примерно по 3 минуты.

Нежная говядина под ягодным соусом

Обжаренные говяжьи стейки выложите в форму для запекания и поверх каждого стейка положите кусочек масла — по 20 грамм на один стейк. Форму со стейками затяните пищевой фольгой и отправьте запекаться стейки в уже разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Нежная говядина под ягодным соусом

Приготовьте пикантный ягодный соус. Я готовлю соус из замороженной вишни. В небольшую кастрюльку выложите ягоды, сливочное масло (20 грамм), жидкий мед, горчицу, перец черный молотый (1/2 ч.л.).

Нежная говядина под ягодным соусом

Проварите все эти ингредиенты на небольшом огне до закипания.

Нежная говядина под ягодным соусом

Затем пропустите содержимое кастрюльки через мелкое сито, протирая ягоды толкушкой.

Нежная говядина под ягодным соусом

К ягодной массе добавьте крахмал и вновь верните на небольшой огонь. Варите массу, помешивая венчиком до заметного загустевания.

Нежная говядина под ягодным соусом

Запеченные в духовке говяжьи стейки выложите на тарелку, поверх выложите пикантный ягодный соус и подавайте к столу.

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