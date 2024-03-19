Описание приготовления:
Для ягодного соуса к говядине я использовала замороженную вишню — это идеальное вкусовое сочетание. Также отлично подойдет для соуса клюква или брусника.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 300 Грамм (без кости)
- Сливочное масло 60 Грамм
- Черный молотый перец 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для стейков, 1/2 ч.л. — в соус)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 2 Чайных ложки
- Картофельный крахмал 1/2 Чайных ложки (или кукурузный)
- Горчица 1 Чайная ложка
- Мед 1 Чайная ложка (жидкий)
Количество порций 2
Калорийность
353 ккал
Калорийность
11 г
Белки
36 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Нежная говядина под ягодным соусом»
Подготовьте все ингредиенты. Говяжью вырезку тщательно ополосните в прохладной воде и просушите бумажными полотенцами.
От говяжьей вырезки отрежьте острым ножом два стейка толщиной примерно в 1-1.5 см.
Тонким слоем растительного масла смажьте поверхность сковороды-гриль, воспользовавшись силиконовой кулинарной кистью. Поверх каждого стейка посыпьте черным молотым перцем и солью. Обжаривайте стейки на максимальном огне с двух сторон до появления золотистой корочки. У меня ушло на обжаривание каждой стороны примерно по 3 минуты.
Обжаренные говяжьи стейки выложите в форму для запекания и поверх каждого стейка положите кусочек масла — по 20 грамм на один стейк. Форму со стейками затяните пищевой фольгой и отправьте запекаться стейки в уже разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Приготовьте пикантный ягодный соус. Я готовлю соус из замороженной вишни. В небольшую кастрюльку выложите ягоды, сливочное масло (20 грамм), жидкий мед, горчицу, перец черный молотый (1/2 ч.л.).
Проварите все эти ингредиенты на небольшом огне до закипания.
Затем пропустите содержимое кастрюльки через мелкое сито, протирая ягоды толкушкой.
К ягодной массе добавьте крахмал и вновь верните на небольшой огонь. Варите массу, помешивая венчиком до заметного загустевания.
Запеченные в духовке говяжьи стейки выложите на тарелку, поверх выложите пикантный ягодный соус и подавайте к столу.