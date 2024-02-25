ГлавнаяРецептыВсего 2 ингредиента: готовим домашние леденцы, как в детстве Всего 2 ингредиента: готовим домашние леденцы, как в детстве На чтение: 1 минута Домашние сахарные конфеты напоминают о беззаботном детстве. А еще они очень просто готовятся и прекрасно сочетаются по вкусу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы сделать леденцы, нужно всего 2 ингредиента. Они получатся натуральными и вкусными. Будет вкусно Они перенесут вас в детство: проверенный рецепт рогаликов с повидлом Домашние конфеты Время: 30 минут Порций: 10 Ингредиенты: – 200 граммов сахара; – 50 миллилитров воды; – 5 миллилитров лимонного сока; – пищевые красители или соки по желанию; – 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Смажьте маслом формы для леденцов. Это могут быть силиконовые формочки для льда или конфет, обычная пергаментная бумага и тому подобное. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и по желанию добавьте лимонный сок. Включите медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите карамель на минимальном огне примерно 7 – 10 минут, постоянно помешивая. Готовность проверьте в миске с холодной водой – капните туда немного карамели. Если капля быстро застыла, то основа готова. В готовую смесь по желанию добавьте пищевые красители или натуральные соки. Разлейте сироп по смазанным маслом формам и воткните шпажки. Оставьте в холодном месте на 15 минут для застывания. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями. Поделитесь с друзьями