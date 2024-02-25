Всего 2 ингредиента: готовим домашние леденцы, как в детстве

Домашние сахарные конфеты напоминают о беззаботном детстве. А еще они очень просто готовятся и прекрасно сочетаются по вкусу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы сделать леденцы, нужно всего 2 ингредиента. Они получатся натуральными и вкусными.

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Домашние конфеты

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 5 миллилитров лимонного сока;

– пищевые красители или соки по желанию;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Смажьте маслом формы для леденцов. Это могут быть силиконовые формочки для льда или конфет, обычная пергаментная бумага и тому подобное. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и по желанию добавьте лимонный сок. Включите медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите карамель на минимальном огне примерно 7 – 10 минут, постоянно помешивая. Готовность проверьте в миске с холодной водой – капните туда немного карамели. Если капля быстро застыла, то основа готова. В готовую смесь по желанию добавьте пищевые красители или натуральные соки. Разлейте сироп по смазанным маслом формам и воткните шпажки. Оставьте в холодном месте на 15 минут для застывания.

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