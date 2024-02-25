Описание приготовления:

Существует множество рецептов приготовления самсы. Я сегодня хочу предложить очень вкусный вариант жареной самсы с мясом из слоёного теста (гуштли ковурма вараки сомса). Конечно лучше использовать слоёное тесто домашнего приготовления, но если времени совсем нет, то проще конечно купить готовое. Если у вас под рукой уже готовые тесто и фарш, то на приготовление уйдёт минимум времени. Жареное слоёное тесто получается нежнейшее и буквально тает во рту, в сочетании с сочной и ароматной начинкой получается ну очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Самса

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 500 Грамм (у меня дрожжевое)

Говядина 300 Грамм (или баранина)

Лук 300 Грамм

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Зира 1/2 Чайных ложки

Белок 1 Штука (яичный)

Растительное масло По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

210 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареная слоёная самса с мясом»

Подготовьте все ингредиенты. Для начинки лучше всего взять говядину или баранину, но по желанию, можете взять любое мясо по вкусу.

Пропустите мясо через мясорубку и выложите на разогретую с 1 ст.л. растительного масла сковороду.

Периодически помешивая, готовьте фарш до испарения жидкости.

Затем добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, соль и специи по вкусу. Обжарьте до прозрачности лука и снимите с плиты остывать.

Каждый кусок теста раскатайте в прямоугольный пласт, толщиной приблизительно 5 мм. Поделите на 6 частей. По центру выложите начинку, тесто вокруг начинки смажьте яичным белком и сформируйте самсу любой удобной формы.

Я сделала классические треугольники.

Из двух кусков теста по 250 гр. у меня получилось 12 заготовок.

Жарить самсу из слоёного теста можно во фритюре при температуре 180 градусов, а можно на сковороде в большом количестве растительного масла. Сначала обжарьте под крышкой одну сторону до золотистого цвета, затем переверните и уже без крышки обжарьте с другой. Огонь должен быть небольшим, чтобы тесто успело прожариться.

Готовую самсу выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира, а затем переложите на блюдо и подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!