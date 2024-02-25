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Жареная слоёная самса с мясом

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Жареная слоёная самса с мясом

Описание приготовления:

Существует множество рецептов приготовления самсы. Я сегодня хочу предложить очень вкусный вариант жареной самсы с мясом из слоёного теста (гуштли ковурма вараки сомса). Конечно лучше использовать слоёное тесто домашнего приготовления, но если времени совсем нет, то проще конечно купить готовое. Если у вас под рукой уже готовые тесто и фарш, то на приготовление уйдёт минимум времени. Жареное слоёное тесто получается нежнейшее и буквально тает во рту, в сочетании с сочной и ароматной начинкой получается ну очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Самса

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто слоеное 500 Грамм (у меня дрожжевое)
  • Говядина 300 Грамм (или баранина)
  • Лук 300 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка (без горки)
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Зира 1/2 Чайных ложки
  • Белок 1 Штука (яичный)
  • Растительное масло По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

210 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареная слоёная самса с мясом»

Жареная слоёная самса с мясом

Подготовьте все ингредиенты. Для начинки лучше всего взять говядину или баранину, но по желанию, можете взять любое мясо по вкусу.

Жареная слоёная самса с мясом

Пропустите мясо через мясорубку и выложите на разогретую с 1 ст.л. растительного масла сковороду.

Жареная слоёная самса с мясом

Периодически помешивая, готовьте фарш до испарения жидкости.

Жареная слоёная самса с мясом

Затем добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, соль и специи по вкусу. Обжарьте до прозрачности лука и снимите с плиты остывать.

Жареная слоёная самса с мясом

Каждый кусок теста раскатайте в прямоугольный пласт, толщиной приблизительно 5 мм. Поделите на 6 частей. По центру выложите начинку, тесто вокруг начинки смажьте яичным белком и сформируйте самсу любой удобной формы.

Жареная слоёная самса с мясом

Я сделала классические треугольники.

Жареная слоёная самса с мясом

Из двух кусков теста по 250 гр. у меня получилось 12 заготовок.

Жареная слоёная самса с мясом

Жарить самсу из слоёного теста можно во фритюре при температуре 180 градусов, а можно на сковороде в большом количестве растительного масла. Сначала обжарьте под крышкой одну сторону до золотистого цвета, затем переверните и уже без крышки обжарьте с другой. Огонь должен быть небольшим, чтобы тесто успело прожариться.

Жареная слоёная самса с мясом

Готовую самсу выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира, а затем переложите на блюдо и подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!

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