Всего один ингредиент сделает куриный фарш намного вкуснее. Так готовили наши бабушки

Куриный фарш в отличие от свиного и говяжьего не всегда получается вкусным и сочным после приготовления. Иногда фарш может сделать котлеты и иные мясные блюда сухими, что портит общее восприятие об изделия. Что нужно сделать для того, чтобы куриные котлеты всегда были сочными и вкусными?

Есть много разных способов, которые применялись еще во времена Советского Союза. Например, добавление колотого льда в фарш и лука. Но, не всегда эти советы имеют эффект для котлет и тефтель. Бывает, что холодная вода и лук не спасают, а лишь усугубляют ситуацию. Как сделать котлеты всегда вкусными и сочными?

Ингредиенты для сочных котлет:

куриный фарш — 500 г;

лук — 2 шт.;

булка — 2 куска;

молоко — 100 мл;

яйцо — шт.;

капуста — 100 г;

соль — ½ ч.л.;

чеснок — зубчик.

Приготовление сочных котлет:

К куриному фаршу измельчаем через мясорубку лук. Заранее замачиваем кусочки хлеба в молоке, а затем отжимаем и добавляем в фарш и лук.

Разбиваем в фарш яйцо, смешиваем компоненты. Шинкуем мелко капусту, кладем в фарш и снова перемешиваем.

Пропускаем через пресс зубчик чеснока, кладем в фарш вместе с солью, вымешиваем и отбиваем.

Формируем из фарша котлеты, по желанию обваливаем в панировочных сухарях.

Обжариваем котлеты на сковороде в растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Не стоит перебарщивать с капустой в котлетах. Иначе у вас получатся голубцы вместо котлет.