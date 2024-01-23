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Всего один ингредиент сделает куриный фарш намного вкуснее. Так готовили наши бабушки

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Всего один ингредиент сделает куриный фарш намного вкуснее. Так готовили наши бабушки

Куриный фарш в отличие от свиного и говяжьего не всегда получается вкусным и сочным после приготовления. Иногда фарш может сделать котлеты и иные мясные блюда сухими, что портит общее восприятие об изделия. Что нужно сделать для того, чтобы куриные котлеты всегда были сочными и вкусными?

Есть много разных способов, которые применялись еще во времена Советского Союза. Например, добавление колотого льда в фарш и лука. Но, не всегда эти советы имеют эффект для котлет и тефтель. Бывает, что холодная вода и лук не спасают, а лишь усугубляют ситуацию. Как сделать котлеты всегда вкусными и сочными?

Ингредиенты для сочных котлет:

  • куриный фарш — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • булка — 2 куска;
  • молоко — 100 мл;
  • яйцо — шт.;
  • капуста — 100 г;
  • соль — ½ ч.л.;
  • чеснок — зубчик.

Приготовление сочных котлет:

К куриному фаршу измельчаем через мясорубку лук. Заранее замачиваем кусочки хлеба в молоке, а затем отжимаем и добавляем в фарш и лук.

Всего один ингредиент сделает куриный фарш намного вкуснее. Так готовили наши бабушки

Разбиваем в фарш яйцо, смешиваем компоненты. Шинкуем мелко капусту, кладем в фарш и снова перемешиваем.

Пропускаем через пресс зубчик чеснока, кладем в фарш вместе с солью, вымешиваем и отбиваем.

Формируем из фарша котлеты, по желанию обваливаем в панировочных сухарях.

Обжариваем котлеты на сковороде в растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Всего один ингредиент сделает куриный фарш намного вкуснее. Так готовили наши бабушки

Не стоит перебарщивать с капустой в котлетах. Иначе у вас получатся голубцы вместо котлет.

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