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Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата «Селедка под шубой» на Новый год

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Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата «Селедка под шубой» на Новый год

Сельдь под шубой – обязательный атрибут всех зимних праздников. Версий этого салата множество, однако мы предлагаем приготовить его по классическому рецепту.

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В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал.

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Салат Шуба с селедкой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– 2 отварных свеклы;
– 4 отварные картофелины;
– 2 отварные моркови;
– 4 – 5 отварных куриных яиц;
– 300 граммов сельди;
– 1 луковица;
– 4 столовые ложки майонеза.

Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата "Селедка под шубой" на Новый год

Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft

Приготовление:

  1. Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
  2. На дно салатницы выложите кусочки сельди.
  3. Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу.
  4. Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц.
  5. Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.

Приятного аппетита!

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