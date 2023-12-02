ГлавнаяРецептыВы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата «Селедка под шубой» на Новый год Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата «Селедка под шубой» на Новый год На чтение: 1 минута Сельдь под шубой – обязательный атрибут всех зимних праздников. Версий этого салата множество, однако мы предлагаем приготовить его по классическому рецепту. НОВОСТИ ВКУСНО В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал. Обязательно попробуйте Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Салат Шуба с селедкой Время: 30 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 2 отварных свеклы; – 4 отварные картофелины; – 2 отварные моркови; – 4 – 5 отварных куриных яиц; – 300 граммов сельди; – 1 луковица; – 4 столовые ложки майонеза. Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft Приготовление: Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца. На дно салатницы выложите кусочки сельди. Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу. Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц. Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Просмотрите нашу подборку современных салатов на Новый год – вы обязательно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями