Описание приготовления:
Заранее отварим картофель, морковь и яйца. Также лучше заранее позаботиться о говядине. Чтобы мясо было нежным, варить его нужно не менее двух часов, а после оставить остывать в бульоне. Благодаря составу ингредиентов салат довольно сытный. Для заправки используем майонез. Салат "Махачкала" разнообразит ваш рацион и придется по вкусу гостям. Обязательно попробуйте!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 250 Грамм
- Картофель 300 Грамм
- Морковь 150 Грамм
- Корнишоны 100 Грамм
- Яйцo 2 Штуки
- Лук зеленый 3 Штуки
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
155 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Махачкала"»
Подготовьте все ингредиенты.
Отварите до готовности картофель, морковь и яйца. После остудите и почистите.
Картофель и морковь нарежьте небольшими по размеру кубиками. Переложите нарезку в салатник.
Также нарежьте небольшими кубиками куриные яйца. Добавьте яйца в салат.
Вареную говядину нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна, как вам больше нравится. Добавьте говядину к остальным ингредиентам.
Корнишоны нарежьте мелко, также измельчите зеленый лук. Добавьте корнишоны и лук в салат.
Заправьте салат майонезом, всыпьте по вкусу соль и молотый черный перец.
Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!