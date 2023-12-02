Описание приготовления:

Заранее отварим картофель, морковь и яйца. Также лучше заранее позаботиться о говядине. Чтобы мясо было нежным, варить его нужно не менее двух часов, а после оставить остывать в бульоне. Благодаря составу ингредиентов салат довольно сытный. Для заправки используем майонез. Салат "Махачкала" разнообразит ваш рацион и придется по вкусу гостям. Обязательно попробуйте!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Говядина 250 Грамм

Картофель 300 Грамм

Морковь 150 Грамм

Корнишоны 100 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Лук зеленый 3 Штуки

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

155 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Махачкала"»

Подготовьте все ингредиенты.

Отварите до готовности картофель, морковь и яйца. После остудите и почистите.

Картофель и морковь нарежьте небольшими по размеру кубиками. Переложите нарезку в салатник.

Также нарежьте небольшими кубиками куриные яйца. Добавьте яйца в салат.

Вареную говядину нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна, как вам больше нравится. Добавьте говядину к остальным ингредиентам.

Корнишоны нарежьте мелко, также измельчите зеленый лук. Добавьте корнишоны и лук в салат.

Заправьте салат майонезом, всыпьте по вкусу соль и молотый черный перец.

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!