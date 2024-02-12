ГлавнаяРецептыВы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками Вы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками На чтение: 2 минуты Солянка с охотничьими колбасками – это сытное и наваристое первое блюдо. Кроме этого, оно чрезвычайно просто готовится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Вероятнее всего, вы вернетесь к нему не раз. Будет вкусно В наше время так уже не готовят: старинный рецепт самого вкусного засоленного сала Пошаговый рецепт солянки Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 литра воды; – 300 граммов говядины; – 4 картофелины; – 1 луковица; – 2 зубчика чеснока; – 1 красный болгарский перец; – 200 граммов охотничьих колбасок; – 2 столовые ложки томатной пасты; – 50 граммов оливок без косточек; – соль, черный молотый перец по вкусу; – 4 горошинки черного перца; – 10 граммов молотой паприки; – 10 граммов смеси трав; – 1 лавровый лист; – 40 миллилитров подсолнечного масла; – зелень по вкусу. Приготовление: Говядину помойте и нарежьте кусочками. Разогрейте сотейник с маслом и обжарьте мясо, помешивая, до румяности. Лук почистьте, нарежьте и добавьте к мясу. Жарьте еще 5 минут. Посолите, поперчите, приправьте специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Болгарский перец помойте, нарежьте соломкой, а чеснок почистьте и измельчите. Отправьте все в сотейник и тушите 10 минут. Картофель почистьте, нарежьте кубиками и положите в сотейник. Влейте кипящую воду и варите 10 минут. Добавьте нарезанные колбаски, соль, перец горошком и лавровый лист. Варите еще 10 минут. Готовую солянку насыпьте в порционные тарелки и добавьте оливки и зелень. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю. Поделитесь с друзьями