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Вы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками

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Вы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками

Солянка с охотничьими колбасками – это сытное и наваристое первое блюдо. Кроме этого, оно чрезвычайно просто готовится.

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Пошаговый рецепт солянки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 300 граммов говядины;
– 4 картофелины;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 красный болгарский перец;
– 200 граммов охотничьих колбасок;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 50 граммов оливок без косточек;
– соль, черный молотый перец по вкусу;
– 4 горошинки черного перца;
– 10 граммов молотой паприки;
– 10 граммов смеси трав;
– 1 лавровый лист;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Говядину помойте и нарежьте кусочками. Разогрейте сотейник с маслом и обжарьте мясо, помешивая, до румяности.
  2. Лук почистьте, нарежьте и добавьте к мясу. Жарьте еще 5 минут. Посолите, поперчите, приправьте специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  3. Болгарский перец помойте, нарежьте соломкой, а чеснок почистьте и измельчите. Отправьте все в сотейник и тушите 10 минут.
  4. Картофель почистьте, нарежьте кубиками и положите в сотейник. Влейте кипящую воду и варите 10 минут.
  5. Добавьте нарезанные колбаски, соль, перец горошком и лавровый лист. Варите еще 10 минут. Готовую солянку насыпьте в порционные тарелки и добавьте оливки и зелень.

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