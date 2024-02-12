Вы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками

Солянка с охотничьими колбасками – это сытное и наваристое первое блюдо. Кроме этого, оно чрезвычайно просто готовится.

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Пошаговый рецепт солянки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 300 граммов говядины;

– 4 картофелины;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 красный болгарский перец;

– 200 граммов охотничьих колбасок;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 50 граммов оливок без косточек;

– соль, черный молотый перец по вкусу;

– 4 горошинки черного перца;

– 10 граммов молотой паприки;

– 10 граммов смеси трав;

– 1 лавровый лист;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Говядину помойте и нарежьте кусочками. Разогрейте сотейник с маслом и обжарьте мясо, помешивая, до румяности. Лук почистьте, нарежьте и добавьте к мясу. Жарьте еще 5 минут. Посолите, поперчите, приправьте специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Болгарский перец помойте, нарежьте соломкой, а чеснок почистьте и измельчите. Отправьте все в сотейник и тушите 10 минут. Картофель почистьте, нарежьте кубиками и положите в сотейник. Влейте кипящую воду и варите 10 минут. Добавьте нарезанные колбаски, соль, перец горошком и лавровый лист. Варите еще 10 минут. Готовую солянку насыпьте в порционные тарелки и добавьте оливки и зелень.

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