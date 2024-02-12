Описание приготовления:
Приготовить в молоке можно абсолютно любую рыбу. Молоко придаст рыбе сливочный вкус и смягчит рыбный аромат. Подавать минтай можно с любым гарниром или просто как горячую закуску.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 450 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Молоко 300 Миллилитров
- Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
83 ккал
Калорийность
7 г
Белки
4 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай в молоке в мультиварке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в молоке в мультиварке. Овощи почистите и сполосните.
Минтай почистите от чешуи, внутренностей, при необходимости отрежьте голову и хвост. Разрежьте рыбу на части и выложите в чашу мультиварки смазанную растительным маслом.
Морковь натрите на крупной терке, репчатый лук порежьте дольками. Выложите овощи к рыбе. Все посолите, поперчите и перемешайте.
Молоко немного посолите и влейте в чашу мультиварки к рыбе и овощам.
Установите чашу с рыбой в молоке в мультиварку, закройте крышкой и установите режим "Тушение" на 40 минут. После отключения разложите порционно рыбу и подавайте к столу.
Приятного аппетита!