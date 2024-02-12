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Минтай в молоке в мультиварке

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Минтай в молоке в мультиварке

Описание приготовления:

Приготовить в молоке можно абсолютно любую рыбу. Молоко придаст рыбе сливочный вкус и смягчит рыбный аромат. Подавать минтай можно с любым гарниром или просто как горячую закуску.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Минтай 450 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Молоко 300 Миллилитров
  • Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

83 ккал

Калорийность

7 г

Белки

4 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в молоке в мультиварке»

Минтай в молоке в мультиварке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в молоке в мультиварке. Овощи почистите и сполосните.

Минтай в молоке в мультиварке

Минтай почистите от чешуи, внутренностей, при необходимости отрежьте голову и хвост. Разрежьте рыбу на части и выложите в чашу мультиварки смазанную растительным маслом.

Минтай в молоке в мультиварке

Морковь натрите на крупной терке, репчатый лук порежьте дольками. Выложите овощи к рыбе. Все посолите, поперчите и перемешайте.

Минтай в молоке в мультиварке

Молоко немного посолите и влейте в чашу мультиварки к рыбе и овощам.

Минтай в молоке в мультиварке

Установите чашу с рыбой в молоке в мультиварку, закройте крышкой и установите режим "Тушение" на 40 минут. После отключения разложите порционно рыбу и подавайте к столу.

Минтай в молоке в мультиварке

Приятного аппетита!

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