Описание приготовления:

Приготовить в молоке можно абсолютно любую рыбу. Молоко придаст рыбе сливочный вкус и смягчит рыбный аромат. Подавать минтай можно с любым гарниром или просто как горячую закуску.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 450 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Молоко 300 Миллилитров

Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

83 ккал

Калорийность

7 г

Белки

4 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в молоке в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в молоке в мультиварке. Овощи почистите и сполосните.

Минтай почистите от чешуи, внутренностей, при необходимости отрежьте голову и хвост. Разрежьте рыбу на части и выложите в чашу мультиварки смазанную растительным маслом.

Морковь натрите на крупной терке, репчатый лук порежьте дольками. Выложите овощи к рыбе. Все посолите, поперчите и перемешайте.

Молоко немного посолите и влейте в чашу мультиварки к рыбе и овощам.

Установите чашу с рыбой в молоке в мультиварку, закройте крышкой и установите режим "Тушение" на 40 минут. После отключения разложите порционно рыбу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!