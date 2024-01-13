Вы забудете о магазине: рецепт сгущенки, который можно повторить на любой кухне

Без сгущенки невозможно себе представить блины или оладьи. Его можно легко приготовить на дому и обойтись без консервантов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сгущенка – это продукт, получаемый путем испарения жидкости из обычного молока. Это делается обычно путем варки молока вместе с сахаром. Процесс сгущения молока приводит к образованию густой массы со сладковатым вкусом и кремовой текстурой.

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Рецепт сгущенки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 миллилитров молока 2,5%;

– 600 грамм сахара;

– 60 грамм сливочного масла 83%.

Приготовление:

В глубокой кастрюле с толстым и ровным дном вылейте молоко, сахар и сливочное масло. Такую посуду следует выбрать, чтобы она равномерно распределяла тепло и молоко не пригорело. Все ингредиенты размешайте. Поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Внимательно следите, чтобы молоко не сбежало, оно будет немного пениться. Варите смесь примерно 30 минут, иногда помешивая. Через указанный промежуток времени проверьте густоту: в небольшую миску налейте 1 столовую ложку сгущенки, охладите и оцените консистенцию. Если вы любите гуще сгущенку, то варите еще 5 – 10 минут дольше. Когда молоко остынет, его можно добавлять к блинам, панкейкам или сырникам.

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