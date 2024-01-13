ГлавнаяРецептыВы забудете о магазине: рецепт сгущенки, который можно повторить на любой кухне Вы забудете о магазине: рецепт сгущенки, который можно повторить на любой кухне На чтение: 1 минута Без сгущенки невозможно себе представить блины или оладьи. Его можно легко приготовить на дому и обойтись без консервантов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сгущенка – это продукт, получаемый путем испарения жидкости из обычного молока. Это делается обычно путем варки молока вместе с сахаром. Процесс сгущения молока приводит к образованию густой массы со сладковатым вкусом и кремовой текстурой. Интересно Вроде Филадельфии: как приготовить крем-сыр дома – получится вкуснее, чем в магазине Рецепт сгущенки Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 600 миллилитров молока 2,5%; – 600 грамм сахара; – 60 грамм сливочного масла 83%. Приготовление: В глубокой кастрюле с толстым и ровным дном вылейте молоко, сахар и сливочное масло. Такую посуду следует выбрать, чтобы она равномерно распределяла тепло и молоко не пригорело. Все ингредиенты размешайте. Поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Внимательно следите, чтобы молоко не сбежало, оно будет немного пениться. Варите смесь примерно 30 минут, иногда помешивая. Через указанный промежуток времени проверьте густоту: в небольшую миску налейте 1 столовую ложку сгущенки, охладите и оцените консистенцию. Если вы любите гуще сгущенку, то варите еще 5 – 10 минут дольше. Когда молоко остынет, его можно добавлять к блинам, панкейкам или сырникам. Если не знаете, что приготовить к чаю: пошаговый рецепт площадка из вишни. Поделитесь с друзьями