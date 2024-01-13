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Вы забудете о магазине: рецепт сгущенки, который можно повторить на любой кухне

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Вы забудете о магазине: рецепт сгущенки, который можно повторить на любой кухне

Без сгущенки невозможно себе представить блины или оладьи. Его можно легко приготовить на дому и обойтись без консервантов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сгущенка – это продукт, получаемый путем испарения жидкости из обычного молока. Это делается обычно путем варки молока вместе с сахаром. Процесс сгущения молока приводит к образованию густой массы со сладковатым вкусом и кремовой текстурой.

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Рецепт сгущенки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 миллилитров молока 2,5%;
– 600 грамм сахара;
– 60 грамм сливочного масла 83%.

Приготовление:

  1. В глубокой кастрюле с толстым и ровным дном вылейте молоко, сахар и сливочное масло. Такую посуду следует выбрать, чтобы она равномерно распределяла тепло и молоко не пригорело.
  2. Все ингредиенты размешайте.
  3. Поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Внимательно следите, чтобы молоко не сбежало, оно будет немного пениться.
  4. Варите смесь примерно 30 минут, иногда помешивая.
  5. Через указанный промежуток времени проверьте густоту: в небольшую миску налейте 1 столовую ложку сгущенки, охладите и оцените консистенцию.
  6. Если вы любите гуще сгущенку, то варите еще 5 – 10 минут дольше.
  7. Когда молоко остынет, его можно добавлять к блинам, панкейкам или сырникам.

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