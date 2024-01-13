Описание приготовления:

Приготовить кефирные треугольники на сковороде можно буквально на скорую руку. Отличный вариант для завтрака или сытного перекуса для всей семьи. Подавать их можно не только к чаю, но ещё и в качестве хлеба к горячим блюдам. Выпечка получается сытная, вкусная и довольно воздушная, несмотря на то, что тесто не дрожжевое, а самое простое на кефире с содой. Экономно и быстро, такая выпечка накормит всю семью!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Кефир 100 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Сыр 50 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки (без горки)

Мука 250 Грамм (сколько возьмёт тесто)

Соль 0,5 Чайных ложки

Растительное масло По вкусу (для жарки)

Количество порций 8

Калорийность

245 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кефирные треугольники на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйцо с солью.

Добавьте кефир и соду.

Сыр натрите на мелкой тёрке и всё перемешайте.

Частями введите муку.

Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Не забивайте его мукой.

Раскатайте тесто в форме круга по диаметру вашей сковороды. Идеально подойдёт не менее 24 см. Нарежьте тесто на одинаковые по размеру треугольники.

На сковороду налейте небольшое количество масла и прогрейте его. Выложите подготовленные треугольники. Огонь должен быть чуть ниже среднего.

Обжарьте с двух сторон до красивого золотистого цвета.

Кефирные треугольники на сковороде готовы. Подавайте их с пылу с жару сразу к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

В тесто можно смело добавить еще мелко нарезанную зелень и даже колбасу или мясо. Так треугольники получатся еще более сытными.