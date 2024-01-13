Описание приготовления:
Приготовить кефирные треугольники на сковороде можно буквально на скорую руку. Отличный вариант для завтрака или сытного перекуса для всей семьи. Подавать их можно не только к чаю, но ещё и в качестве хлеба к горячим блюдам. Выпечка получается сытная, вкусная и довольно воздушная, несмотря на то, что тесто не дрожжевое, а самое простое на кефире с содой. Экономно и быстро, такая выпечка накормит всю семью!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 100 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Сыр 50 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки (без горки)
- Мука 250 Грамм (сколько возьмёт тесто)
- Соль 0,5 Чайных ложки
- Растительное масло По вкусу (для жарки)
Количество порций 8
Калорийность
245 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кефирные треугольники на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Взбейте яйцо с солью.
Добавьте кефир и соду.
Сыр натрите на мелкой тёрке и всё перемешайте.
Частями введите муку.
Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Не забивайте его мукой.
Раскатайте тесто в форме круга по диаметру вашей сковороды. Идеально подойдёт не менее 24 см. Нарежьте тесто на одинаковые по размеру треугольники.
На сковороду налейте небольшое количество масла и прогрейте его. Выложите подготовленные треугольники. Огонь должен быть чуть ниже среднего.
Обжарьте с двух сторон до красивого золотистого цвета.
Кефирные треугольники на сковороде готовы. Подавайте их с пылу с жару сразу к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
В тесто можно смело добавить еще мелко нарезанную зелень и даже колбасу или мясо. Так треугольники получатся еще более сытными.