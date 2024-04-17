Готовим пирожки ленивые. Простые, вкусные, красивые: самая простая начинка

Пироги считаются одним из самых узнаваемых видов выпечки, который актуален для кухонь большинства народов Земли.

Интересный факт про пироги заключается в том, что они были одним из основных блюд на праздничных застольях в Европе и странах СНГ с древних времён.

Пироги пекли по особым случаям, таким как свадьбы, религиозные праздники или приезд важных гостей. В зависимости от события, пироги могли быть разной формы и с разными начинками. Например, на свадьбу часто пекли каравай — большой круглый пирог, украшенный фигурками из теста. На религиозные праздники готовили пироги с постными начинками, а на Масленицу — с творогом, сыром или рыбой.

Испечем быстрые пирожки с самой простой начинкой.

Ингредиенты:

кефир — 400 мл;

вода — 50 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — ч.л.;

соль — ч.л.;

мука — 350 г;

сода — ч.л.;

колбаса;

зеленый лук — пучок;

сыр — 100 г;

вареные яйца — 4 шт.

Приготовление пирожков:

Смешиваем кефир с водой и подогреваем до 35-37 градусов. Пока нагревается кефир взбиваем в отдельной таре яйца с сахаром и солью до растворения песчинок.

Просеиваем в яичную смесь муку, выливаем кефир, замешиваем густое тягучее тесто. В тесто высыпаем соду и снова перемешиваем, ожидаем реакции кефира с содой.

Оставляем тесто в тепле, в это время шинкуем мелко лук. Нарезаем небольшим кубиком вареные яйца и колбасу.

После того как тесто поднимется, высыпаем в него лук, яйца, колбасу. Натираем на крупной терке сыр и добавляем в тесто, смешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лепешки теста на поверхность. Под крышкой на среднем огне обжариваем пирожки 3-4 минуты.

Переворачиваем пирожки и жарим еще пару минут под крышкой.

Перед обжаркой тесто больше не перемешиваем.

Выкладываем готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало все масло. Такие ленивые пирожки можно готовить также с фаршем или с тушеной капустой.