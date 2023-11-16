Якими бувають тактичні кофти

Сьогодні тактичні кофти популярні не лише серед військових, а й охоронців, мисливців, спортсменів та звичайних туристів. Вони входять до екіпіровки, що регламентована за принципом багатошаровості.

Тактичні кофти мають продуманий фасон, інноваційні матеріали та особливості пошиву, які постійно вдосконалюються для досягнення максимальної зносостійкості та комфортабельності одягу. Сучасні моделі вдало поєднують практичність, мінімалізм та функціональність.

Враховуючи умови експлуатації, для тактичних кофт характерний простий фасон, приглушені кольори (в том числі – камуфляж) та ергономічність для ефективного виконання складних задач. Тканина витримує великі навантаження, стійка до механічних пошкоджень і має зони посиленої зносостійкості і захисту, наприклад на ліктях і плечах.

Особливості тактичних кофт

Кожна деталь тактичного одягу продумується максимально уважно, щоб вибір був не лише зручний, а й корисний, тому в порівнянні зі звичайними тактичні https://greenland.in.ua/taktychni-kofty/ кофти мають наступні відмінності:

прямий/приталений крій для свободи рухів;

м’яка горловина, що не стискає і захищає від вітру;

нарукавні, бічні та нагрудні кишені для швидкого доступу до речей першої необхідності;

липучки для розпізнавальних елементів: шевронів, наліпок з ім’ям тощо;

посилені накладки на плечі, лікті, грудину;

еластичні манжети, закрита поясниця з м’якою утяжкою для захисту від холоду;

міжшарова мембрана з поліуретану для захисту від опадів і промерзання;

таємні відсіки для зброї і боєприпасів, прорізи для навушників;

внутрішній знімний капюшон.

плоскі шви від натирання.

Види тактичних кофт

Різноманіття моделей магазину Greenland включає кілька інтерпретацій тактичних кофт:

гольф – приталена, облягаюча кофта з високим під горло коміром;

– приталена, облягаюча кофта з високим під горло коміром; реглан – відсутній шов на верхній частині плеча, рукав з’єднується з основною частиною одягу з боків, що дозволяє пришивати на плечі міцні захисні накладки;

– відсутній шов на верхній частині плеча, рукав з’єднується з основною частиною одягу з боків, що дозволяє пришивати на плечі міцні захисні накладки; лонгслів – подовжена кофта з інноваційного типу поліестера, який відводить зайву вологу, не електризується й надовго забезпечує гігієнічність виробу;

– подовжена кофта з інноваційного типу поліестера, який відводить зайву вологу, не електризується й надовго забезпечує гігієнічність виробу; толстовка – вільна кофта, часто з капюшоном, манжетами на липучках і оформленою гумкою знизу;

– вільна кофта, часто з капюшоном, манжетами на липучках і оформленою гумкою знизу; фліски – велика група тактичних кофт з м’якою флісовою підкладкою, призначені для холодного сезону.

Матеріали

Серед тканин, які застосовують для пошиву тактичних кофт, виділяють 100% бавовну, поліестер, фліс, кулмакс, кулірка та ін. Вони екологічно безпечні та гіпоалергенні, відмінно пропускають повітря, не вигорають на сонці, не поглинають запахів та добре відводять зайву вологу, зберігають форму після прання.

Тактичні кофти призначені для додаткового утеплення і зручності. Виготовлені з інноваційних матеріалів, що дозволяють почуватися комфортно у будь-яких польових умовах й використовувати не лише для бойових задач, а й у повсякденності.