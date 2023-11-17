Рецепт: Куриное филе по-французски — Простой рецепт и всегда вкусный результат

Ингредиенты:

куриное филе грудки — 1кг;

картофель — 1кг;

лук репчатый — 2шт;

сыр твердый — 200г;

майонез — 4ст.л;

специи — по вкусу;

масло растительное — 3 ст.л.

Способ приготовления: Куриное филе приготовленное а-ля мясо по-французски является для меня универсальным блюдом, которое отлично подходит и для обычного ужина, и для праздничного и просто для встречи гостей.

Рецепт, который я покажу здесь будет с картофелем, но на вкус самого мяса он не влияет, поэтому если вы хотите такую курочку с другим гарниром, то никаких проблем. Просто уберите картофель и готовьте точно так же. А еще важно отличие моего рецепта в количестве майонеза и его использовании. Я делаю это немного иначе, чем в так скажем, классических рецептах.

Итак, приступим.

Куриное филе нарезаем на кусочки толщиной около 1см. Тоньше резать не рекомендую, чтобы мясо не было сухим. Если используете замороженное филе, нарезайте его пока оно не полностью разморозилось, так будет проще и кусочки будут ровнее.

Картофель нарезаем тонкими слайсами, по 3-4мм шириной.

На чуть-чуть смазанный растительным маслом противень выкладываем картофель. Если у вас большая семья или вам хочется побольше картофеля, то можно выложить два слоя, но предварительно первый слой надо будет посолить, добавить специи и немного сбрызнуть растительным маслом.

В качестве специй я использую копченую паприку и немного красного острого перца. Также можно обойтись только обычной солью, тоже будет вкусно.

Если вы уже ранее готовили мясо по-французски, то скорее всего видели, что в других рецептах слой картофеля промазывается майонезом. Я так не делаю, для меня это слишком жирно и не вкусно.

Поэтому сразу поверх картофеля я выкладываю куриное филе, солю и добавляю специи.

Смазываю слой мяса небольшим количеством майонеза. Удобнее использовать майонез, который продается в пакетах, потому что можно срезать уголочек и сделать аккуратную майонезную сеточку. Но у меня майонез из ведерка, поэтому на этом этапе приходиться немного повозиться, чтобы распределить майонез максимально равномерно.

Далее выкладываем нарезанный кольцами лук. Я кладу много лука, потому что на мой вкус это чуть ли не самый важный ингредиент в этом блюде.

Далее снова отклонение от стандартного рецепта. Я смазываю лук майонезом.

Сверху все посыпаем тертым на крупной терке сыром.

Тут тоже важное замечание. Я посыпаю сыром сразу, перед тем как поставить все в духовку, но для этого важно использовать подходящий сыр, который хорошо плавится, например моцарелла или сулугуни. Еще подойдет гауда и чеддер.

Если же у вас под рукой есть только сыр а-ля российский, то тогда его лучше добавлять за 10-15 минут до готовности, потому что иначе он зажариться в твердую корочку и будет не вкусно.

Отправляем все в разогретую до 180-200 градусов духовку на 40 минут. В зависимости от настроек духовки выбирайте режим «верх-низ» + конвекция.

Готово!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.