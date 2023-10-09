Ученые нашли чай, который вызывает зависимость

Чай обладает уникальными свойствами, однако один из видов этого напитка вызывает сильное привыкание и может привести к проблемам с психическим здоровьем — особенно среди молодежи.

Китайские исследователи, представители Университета Цинхуа и Центрального университета финансов и экономики, провели масштабный опрос и установили, что у многих молодых людей выработалась стойкая зависимость от сладкого чая с молоком, называемого «бабл-ти».

У опрошенных были все симптомы зависимости — неконтролируемая тяга к продукту, злоупотребление и повышенная тревожность.

Чай с молоком содержит не только добавленный сахар (в виде фруктового сока или шариков из него), но и кофеин. Эти вещества дают организму нерегулярные заряды энергии, провоцируют развитие повышенной утомляемости и депрессии, которые впоследствии становятся поводом для социальной изоляции.

Это исследование запустит серию более глубоких экспериментов по изучению бабл-ти и его влияния на человеческий организм. Об этом сообщило издание «Лайфхакер».

Ранее врач назвал 3 напитка для профилактики тромбоза.