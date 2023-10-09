Описание приготовления:
Приготовить деревенскую пиццу с творогом можно и на готовой основе, но намного вкуснее получится если сделать тесто самостоятельно. Тесто по этому рецепту получается тонкое и нежное, с хрустящими аппетитными краями. Идеально сочетается с ароматной и сочной творожной начинкой. Творог можете взять любой жирности, добавив по желанию отварное мясо или различные колбасы. Но на мой взгляд здесь всё и так настолько гармонично, что оторваться от такой необычной, но вкуснейшей пиццы будет очень сложно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пицца / По-деревенски
Состав / Ингредиенты:
- Вода 125 Миллилитров
- Мука 200 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка (+ дополнительно в начинку)
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 3 Ст. ложки (1 ст.л. — в тесто, 2 ст.л. — для начинки)
- Дрожжи сухие 1 1/4 Чайных ложки (одна целая и 1/4 чайной ложки)
- Творог 150 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Крупа манная 1 Ст. ложка
- Яйцo 1 Штука
- Сметанa 50 Грамм
- Помидоpы 100 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Зелень По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 12
Калорийность
176 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Деревенская пицца с творогом»
Подготовьте все ингредиенты.
Воду подогрейте до тёплого состояния. Добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Затем добавьте муку и соль. Перемешайте и добавьте 1 ст.л. растительного масла.
Руками замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте на 1-1,5 часа в тёплом месте.
Пока поднимается тесто подготовьте начинку. Соедините творог, яйцо и сметану. Измельчите в блендере до однородного состояния.
Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
Соедините творожную массу и содержимое сковороды. Добавьте любую свежую зелень, соль и молотый перец по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.
Готовое тесто должно увеличиться почти в два раза. Тесто я делю на две части. Одну часть я убираю в морозилку и храню до нужного момента. Но вы можете приготовить две пиццы одновременно, тогда увеличьте ингредиенты для начинки в рецепте в два раза.
Рабочую поверхность посыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте в форме круга. Перенесите в смазанную маслом жаропрочную форму и руками сформируйте бортики. Наколите дно вилкой и посыпьте манкой, чтобы тесто в процессе выпекания не размокло от сочной начинки. Идеальный размер формы 27-29 см. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем тоньше будет основа. Любите пышное тесто, тогда возьмите форму поменьше.
Выложите начинку и разровняйте.
Сверху разложите нарезанные помидоры.
Посыпьте сыром и запекайте в духовке при температуре 230 градусов около 10 минут.
Деревенская пицца с творогом готова. Получается ну очень вкусно! Приятного аппетита!