Описание приготовления:

Приготовить деревенскую пиццу с творогом можно и на готовой основе, но намного вкуснее получится если сделать тесто самостоятельно. Тесто по этому рецепту получается тонкое и нежное, с хрустящими аппетитными краями. Идеально сочетается с ароматной и сочной творожной начинкой. Творог можете взять любой жирности, добавив по желанию отварное мясо или различные колбасы. Но на мой взгляд здесь всё и так настолько гармонично, что оторваться от такой необычной, но вкуснейшей пиццы будет очень сложно!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пицца / По-деревенски

Состав / Ингредиенты:

Вода 125 Миллилитров

Мука 200 Грамм

Соль 1 Чайная ложка (+ дополнительно в начинку)

Сахар 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 3 Ст. ложки (1 ст.л. — в тесто, 2 ст.л. — для начинки)

Дрожжи сухие 1 1/4 Чайных ложки (одна целая и 1/4 чайной ложки)

Творог 150 Грамм

Лук 2 Штуки

Крупа манная 1 Ст. ложка

Яйцo 1 Штука

Сметанa 50 Грамм

Помидоpы 100 Грамм

Сыр 100 Грамм

Зелень По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

176 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Деревенская пицца с творогом»

Подготовьте все ингредиенты.

Воду подогрейте до тёплого состояния. Добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

Затем добавьте муку и соль. Перемешайте и добавьте 1 ст.л. растительного масла.

Руками замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте на 1-1,5 часа в тёплом месте.

Пока поднимается тесто подготовьте начинку. Соедините творог, яйцо и сметану. Измельчите в блендере до однородного состояния.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.

Соедините творожную массу и содержимое сковороды. Добавьте любую свежую зелень, соль и молотый перец по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.

Готовое тесто должно увеличиться почти в два раза. Тесто я делю на две части. Одну часть я убираю в морозилку и храню до нужного момента. Но вы можете приготовить две пиццы одновременно, тогда увеличьте ингредиенты для начинки в рецепте в два раза.

Рабочую поверхность посыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте в форме круга. Перенесите в смазанную маслом жаропрочную форму и руками сформируйте бортики. Наколите дно вилкой и посыпьте манкой, чтобы тесто в процессе выпекания не размокло от сочной начинки. Идеальный размер формы 27-29 см. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем тоньше будет основа. Любите пышное тесто, тогда возьмите форму поменьше.

Выложите начинку и разровняйте.

Сверху разложите нарезанные помидоры.

Посыпьте сыром и запекайте в духовке при температуре 230 градусов около 10 минут.

Деревенская пицца с творогом готова. Получается ну очень вкусно! Приятного аппетита!