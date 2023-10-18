ГлавнаяРецептыУкраинская кухня такая вкусная: приготовьте буцыки – старинный рецепт Украинская кухня такая вкусная: приготовьте буцыки – старинный рецепт На чтение: 1 минута Отварные плоские кусочки теста, которые нужно пробовать со шкварками, медом, сметаной или тертым сыром – это так аппетитно. Обязательно воспользуйтесь этим старинным рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Снаружи буцыки похожи на вареники, но без начинки. Буцикам можно придать любую форму, все по усмотрению кулинара. Их можно добавлять в супы или подавать как самостоятельное блюдо. Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Рецепт буцыков Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан пшеничной муки; – 0,5 стакана молока 2,8%; – 1 яйцо; – 100 грамм масла; – пол чайной ложки соли; – 1 чайная ложка соды. Приготовление: В большой миске соедините просеянную муку соду и соль и тщательно перемешайте. Добавить яйцо и молоко и замесить тесто. Миску оберните пищевой пленкой и отставьте на полчаса. Доску посыпьте мукой и выложите готовое тесто. Раскатайте его в тонкий слой 2 миллиметра толщиной. Нарежьте тесто квадратиками примерно 3,5 на 3,5 сантиметра (по желанию можете сложить их конвертиками). В большую кастрюлю налейте воду, подсолите и доведите до кипения. Опустите часть бутиков в воду и варите до готовности примерно 1 – 2 минуты после повторного закипания воды. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные бутылки до появления золотистой корочки. Еще одно старинное блюдо: рецепт карасей в сметане. Поделитесь с друзьями