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Украинская кухня такая вкусная: приготовьте буцыки – старинный рецепт

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Украинская кухня такая вкусная: приготовьте буцыки – старинный рецепт

Отварные плоские кусочки теста, которые нужно пробовать со шкварками, медом, сметаной или тертым сыром – это так аппетитно. Обязательно воспользуйтесь этим старинным рецептом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Снаружи буцыки похожи на вареники, но без начинки. Буцикам можно придать любую форму, все по усмотрению кулинара. Их можно добавлять в супы или подавать как самостоятельное блюдо.

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Рецепт буцыков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 0,5 стакана молока 2,8%;
– 1 яйцо;
– 100 грамм масла;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка соды.

Приготовление:

  • В большой миске соедините просеянную муку соду и соль и тщательно перемешайте.
  • Добавить яйцо и молоко и замесить тесто.
  • Миску оберните пищевой пленкой и отставьте на полчаса.
  • Доску посыпьте мукой и выложите готовое тесто.
  • Раскатайте его в тонкий слой 2 миллиметра толщиной.
  • Нарежьте тесто квадратиками примерно 3,5 на 3,5 сантиметра (по желанию можете сложить их конвертиками).
  • В большую кастрюлю налейте воду, подсолите и доведите до кипения.
  • Опустите часть бутиков в воду и варите до готовности примерно 1 – 2 минуты после повторного закипания воды.
  • Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные бутылки до появления золотистой корочки.

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