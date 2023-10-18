Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами. Из специй также можно добавить сушеные итальянские травы и острый молотый перец. Шампиньоны можно заменить на шиитаке, вишенки или отварные лесные грибы. Подавать рагу можно с крупно порубленной свежей зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Грибы Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 125 Грамм

Картофель 300 Грамм (мелкий)

Баклажан 200 Грамм

Кабачок 200 Грамм

Помидор 1 Штука (крупный)

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами»

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны нарежьте крупными ломтиками, подсолите, перемешайте и отложите на 15 минут. Затем промойте в холодной воде и отожмите.

Нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь брусочками. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте овощи 2-3 минуты.

Добавьте шампиньоны порезанные на 2-4 части. Жарьте около 5 минут.

Картофель тщательно помойте и разрежьте на 4 части. Жарьте 5-7 минут на среднем огне.

После добавьте нарезанные крупными кубиками кабачок и баклажан. Жарьте еще 5-7 минут. Посолите и поперчите по вкусу.

Затем добавьте нарезанный кубиками помидор. Потушите еще все вместе 5 минут под крышкой.

Овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами готово, приятного вам аппетита!