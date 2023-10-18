Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами. Из специй также можно добавить сушеные итальянские травы и острый молотый перец. Шампиньоны можно заменить на шиитаке, вишенки или отварные лесные грибы. Подавать рагу можно с крупно порубленной свежей зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Грибы Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 125 Грамм
- Картофель 300 Грамм (мелкий)
- Баклажан 200 Грамм
- Кабачок 200 Грамм
- Помидор 1 Штука (крупный)
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами»
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажаны нарежьте крупными ломтиками, подсолите, перемешайте и отложите на 15 минут. Затем промойте в холодной воде и отожмите.
Нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь брусочками. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте овощи 2-3 минуты.
Добавьте шампиньоны порезанные на 2-4 части. Жарьте около 5 минут.
Картофель тщательно помойте и разрежьте на 4 части. Жарьте 5-7 минут на среднем огне.
После добавьте нарезанные крупными кубиками кабачок и баклажан. Жарьте еще 5-7 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
Затем добавьте нарезанный кубиками помидор. Потушите еще все вместе 5 минут под крышкой.
Овощное рагу с грибами, кабачками и баклажанами готово, приятного вам аппетита!