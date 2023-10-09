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За уши не оторвать от тарелки: рецепт ирландского картофельного пюре

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За уши не оторвать от тарелки: рецепт ирландского картофельного пюре

Захотелось удивить родных особым блюдом из будничных продуктов? У нас есть рецепт картофельного пюре, которое точно запомнится – это чамп.

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Чамп – ирландское картофельное пюре, которое готовят с мелко нарезанным зеленым луком и подают с большим количеством сливочного масла.

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Обязательно попробуйте такой вариант гарнира дома, ведь это не только вкусно, но и эффектно на тарелке. А банальный вариант картофельного пюре оставьте на другой день.

Рецепт картофельного пюре

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма картофеля;
– пучок зеленого лука;
– 350 граммов молока;
– 55 – 100 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Картофель чистим, моем и отвариваем в подсоленной воде.
  • Зеленый лук мелко нарезаем, добавляем в молоко и отправляем на огонь. Доводим почти до кипения. Отставляем, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
  • Готовый картофель измельчаем в пюре, добавляем молоко с луком.
  • Добавляем в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
  • Подавая, разложите пюре по тарелкам, в центре сделайте углубление и добавьте кусочки сливочного масла.

Приятного аппетита!

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