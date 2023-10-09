ГлавнаяРецептыЗа уши не оторвать от тарелки: рецепт ирландского картофельного пюре За уши не оторвать от тарелки: рецепт ирландского картофельного пюре На чтение: 1 минута Захотелось удивить родных особым блюдом из будничных продуктов? У нас есть рецепт картофельного пюре, которое точно запомнится – это чамп. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чамп – ирландское картофельное пюре, которое готовят с мелко нарезанным зеленым луком и подают с большим количеством сливочного масла. Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра Обязательно попробуйте такой вариант гарнира дома, ведь это не только вкусно, но и эффектно на тарелке. А банальный вариант картофельного пюре оставьте на другой день. Рецепт картофельного пюре Время: 35 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 1,2 килограмма картофеля; – пучок зеленого лука; – 350 граммов молока; – 55 – 100 граммов сливочного масла; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Картофель чистим, моем и отвариваем в подсоленной воде. Зеленый лук мелко нарезаем, добавляем в молоко и отправляем на огонь. Доводим почти до кипения. Отставляем, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени. Готовый картофель измельчаем в пюре, добавляем молоко с луком. Добавляем в пюре немного сливочного масла, соль и перец. Подавая, разложите пюре по тарелкам, в центре сделайте углубление и добавьте кусочки сливочного масла. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить осенний салат с курицей и виноградом. Поделитесь с друзьями