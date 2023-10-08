Готова уже через 12 часов. Быстрая маринованная капуста: чем больше стоит в холодильнике, тем вкуснее

Капуста — это один из самых полезных овощей на планете. Она сопровождала человечество почти всегда. У разных народов есть мифы и легенды о происхождении капусты.
Для простого народа капуста считалась важным источником пищи. Из капусты делали запеканки, супы и пироги. У крестьян не было денег на мясо. Поэтому мясные блюда заменяли овощными, часто капустными.
Это стало важным шагом в развитии рецептов капустных яств. Расскажем про маринованную капусту, которую можно приготовить быстро.
Ингредиенты для маринованной капусты:
- Вода — 500 мл;
- Соль — 1 ст.л.;
- Сахар — 2,5 ст.л.;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Горошины черного перца — 8 шт.;
- Капуста — 1 кг;
- Морковь — 1 шт.;
- Перец — 0,5 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Яблочный уксус — 60 мл;
- Растительное масло — 60 мл.
Приготовление маринованной капусты:
В кастрюлю выливаем воду, добавляем соль, сахарный песок, лавровый лист и горошины черного перца. Доводим воду до закипания, варим в течение 5 минут.
Мелко шинкуем капусту, натираем на крупной терке морковь. Очищаем сладкий перец от внутренностей, нарезаем тонкой соломкой. Зубчики чеснока разминаем ножом, шинкуем.
Смешиваем капусту с морковью, перцем и чесноком. Добавляем в овощную массу растительное масло и яблочный уксус. Кладем капустную смесь в банку 2 литра.
Заливаем капустную массу приготовленным маринадом.
Закрываем капусту крышкой и оставляем в холодильнике на 12 часов.
В отличие от других рецептов капусты, данный способ весьма быстрый. Не нужно ждать днями, неделями и месяцами, чтобы получить маринованную капусту.