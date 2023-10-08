Готова уже через 12 часов. Быстрая маринованная капуста: чем больше стоит в холодильнике, тем вкуснее

Капуста — это один из самых полезных овощей на планете. Она сопровождала человечество почти всегда. У разных народов есть мифы и легенды о происхождении капусты.

Для простого народа капуста считалась важным источником пищи. Из капусты делали запеканки, супы и пироги. У крестьян не было денег на мясо. Поэтому мясные блюда заменяли овощными, часто капустными.

Это стало важным шагом в развитии рецептов капустных яств. Расскажем про маринованную капусту, которую можно приготовить быстро.

Ингредиенты для маринованной капусты:

Вода — 500 мл;

Соль — 1 ст.л.;

Сахар — 2,5 ст.л.;

Лавровый лист — 2 шт.;

Горошины черного перца — 8 шт.;

Капуста — 1 кг;

Морковь — 1 шт.;

Перец — 0,5 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Яблочный уксус — 60 мл;

Растительное масло — 60 мл.

Приготовление маринованной капусты:

В кастрюлю выливаем воду, добавляем соль, сахарный песок, лавровый лист и горошины черного перца. Доводим воду до закипания, варим в течение 5 минут.

Мелко шинкуем капусту, натираем на крупной терке морковь. Очищаем сладкий перец от внутренностей, нарезаем тонкой соломкой. Зубчики чеснока разминаем ножом, шинкуем.

Смешиваем капусту с морковью, перцем и чесноком. Добавляем в овощную массу растительное масло и яблочный уксус. Кладем капустную смесь в банку 2 литра.

Заливаем капустную массу приготовленным маринадом.

Закрываем капусту крышкой и оставляем в холодильнике на 12 часов.

В отличие от других рецептов капусты, данный способ весьма быстрый. Не нужно ждать днями, неделями и месяцами, чтобы получить маринованную капусту.