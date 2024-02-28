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Сырники в вафельнице

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Сырники в вафельнице

Описание приготовления:

Готовить такие сырники ничуть не сложнее, чем на сковороде. Кстати, вместо муки можно добавлять в них манку или крахмал.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Мука пшеничная 3 Ст. ложки
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырники в вафельнице»

Сырники в вафельнице

Для приготовления сырников подготовьте необходимые ингредиенты. Творог выбирайте не очень влажный. Для получения однородной структуры его можно протереть через сито.

Сырники в вафельнице

В чашу выложите творог и добавьте к нему яйцо. Смешайте.

Сырники в вафельнице

Добавьте сахар и ванилин. Сахара можно добавить чуть больше или меньше. Ориентируйтесь на свой вкус.

Сырники в вафельнице

Постепенно вмешивайте в творог просеянную муку. Если творог влажный, то муки может понадобиться больше.

Сырники в вафельнице

Готовое творожное тесто должно быть густое, но не плотное.

Сырники в вафельнице

На горячую вафельницу выложите ложкой немного творожного теста. Если не уверены в вафельнице, то можно смазать её поверхность растительным маслом.

Сырники в вафельнице

Закройте крышку и готовьте сырники 2-3 минуты до золотистого цвета.

Сырники в вафельнице

Готовые сырники снимите на тарелку для остывания.

Сырники в вафельнице

Дополните сырники сметаной и угощайтесь. Приятного аппетита!

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