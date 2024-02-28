Описание приготовления:

Готовить такие сырники ничуть не сложнее, чем на сковороде. Кстати, вместо муки можно добавлять в них манку или крахмал.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм

Яйца 1 Штука

Мука пшеничная 3 Ст. ложки

Сахар 2 Ст. ложки

Ванилин 1 Щепотка

Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырники в вафельнице»

Для приготовления сырников подготовьте необходимые ингредиенты. Творог выбирайте не очень влажный. Для получения однородной структуры его можно протереть через сито.

В чашу выложите творог и добавьте к нему яйцо. Смешайте.

Добавьте сахар и ванилин. Сахара можно добавить чуть больше или меньше. Ориентируйтесь на свой вкус.

Постепенно вмешивайте в творог просеянную муку. Если творог влажный, то муки может понадобиться больше.

Готовое творожное тесто должно быть густое, но не плотное.

На горячую вафельницу выложите ложкой немного творожного теста. Если не уверены в вафельнице, то можно смазать её поверхность растительным маслом.

Закройте крышку и готовьте сырники 2-3 минуты до золотистого цвета.

Готовые сырники снимите на тарелку для остывания.

Дополните сырники сметаной и угощайтесь. Приятного аппетита!