Забудете о борще и бульоне: готовим идеальный суп с фрикадельками

Каждый украинец знает, как готовить суп с фрикадельками. Однако бывает, что он выходит пресным. У нас есть решение, как это исправить.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сначала следует сварить куриный бульон из крылышек, а уже потом добавить фрикадельки. Также к такому супу можно дать чуть-чуть сметаны для нежного сливочного вкуса.

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Как приготовить суп с фрикадельками

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 куриных крылышка;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 300 граммов куриного фарша;

– 100 граммов замороженной спаржевой фасоли;

– 2 – 3 средних картофелины;

– 2 чайные ложки хмели-сунели;

– 1 желток для фарша;

– 2 – 2,5 литра воды;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Достаньте из холодильника спаржевую фасоль размораживаться. Помойте 2 куриных крылышка, переложите в кастрюлю, залейте 2 – 2,5 литра воды. Почистите луковицу, разрежьте крест на крест и добавьте в кастрюлю. Варите 30 минут после закипания на медленном огне и периодически снимайте пенку, чтобы бульон получился прозрачным. Очистите морковь, 2 – 3 средних картофелины и нарежьте кубиком. Извлеките из бульона лук и крылышки. Переложите туда порезанную морковь и картофель. Варите 10 минут. Переложите в миску или тарелку 300 граммов куриного фарша, добавьте желток, посолите по вкусу и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели. Хорошо перемешайте и сформуйте одинаковые шарики. Поместите фрикадельки в кастрюлю. Варите еще 10 минут до готовности картофеля. Размороженные 100 граммов спаржевой фасоли разрежьте пополам. За 3 – 4 минуты до конца приготовления добавьте ее в суп. Посолите и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели. Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте 10 минут настояться.

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