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Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

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Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Оказывается, в маринованных помидорах есть много полезных свойств для организма. Многие ошибочно считают, что маринад убивает всю пользу данного овоща.

В маринованных помидорах имеется липкоин. Это антиоксидант, который используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи советуют употреблять в пищу маринованные помидоры без добавления уксуса. Так в них будет больше сохраненных витаминов.

Как можно вкусно мариновать помидоры на зиму?

Ингредиенты для маринованных помидор:

  • помидоры — 5 кг;
  • укроп с зонтиками;
  • сладкий перец — шт. в банку 1 литр;
  • чеснок — 2 шт. в банку 1 литр;
  • соль — 2 ст. л. на банку 1 литр.

Приготовление маринованных помидор:

В стерилизованные банки выкладываем чеснок. Нарезаем крупными кусочками сладкий перец, добавляем в банки к чесноку. Также крупно шинкуем укроп, выкладываем в банку.

Тщательно промываем спелые помидоры, делим на 4 дольки, кладем в банки.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Утрамбовываем помидоры слоями рукой или толкушкой. Из томатов должен выделиться сок.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

После того как вся банка будет заполнена утрамбованными томатами, засыпаем соль.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Закрываем крышками банки и оставляем в тепле на 5 дней для брожения.

Не забываем снимать пенку с поверхности помидор. Через 5 суток выкладываем томатную смесь в кастрюлю, удаляем зонтики укропа.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Погружным блендером превращаем массу в однородную кашицу.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Томатное пюре на среднем огне доводим до кипения, готовим 15-20 минут. Далее разливаем пюре по стерилизованным банкам. Закатываем томатную пасту и ставим дном вверх до остывания.

Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Из данных маринованных помидор можно приготовить вкусный борщ. Также кушать томатное пюре получится и без добавления в блюда.

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