Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Оказывается, в маринованных помидорах есть много полезных свойств для организма. Многие ошибочно считают, что маринад убивает всю пользу данного овоща.
В маринованных помидорах имеется липкоин. Это антиоксидант, который используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи советуют употреблять в пищу маринованные помидоры без добавления уксуса. Так в них будет больше сохраненных витаминов.
Как можно вкусно мариновать помидоры на зиму?
Ингредиенты для маринованных помидор:
- помидоры — 5 кг;
- укроп с зонтиками;
- сладкий перец — шт. в банку 1 литр;
- чеснок — 2 шт. в банку 1 литр;
- соль — 2 ст. л. на банку 1 литр.
Приготовление маринованных помидор:
В стерилизованные банки выкладываем чеснок. Нарезаем крупными кусочками сладкий перец, добавляем в банки к чесноку. Также крупно шинкуем укроп, выкладываем в банку.
Тщательно промываем спелые помидоры, делим на 4 дольки, кладем в банки.
Утрамбовываем помидоры слоями рукой или толкушкой. Из томатов должен выделиться сок.
После того как вся банка будет заполнена утрамбованными томатами, засыпаем соль.
Закрываем крышками банки и оставляем в тепле на 5 дней для брожения.
Не забываем снимать пенку с поверхности помидор. Через 5 суток выкладываем томатную смесь в кастрюлю, удаляем зонтики укропа.
Погружным блендером превращаем массу в однородную кашицу.
Томатное пюре на среднем огне доводим до кипения, готовим 15-20 минут. Далее разливаем пюре по стерилизованным банкам. Закатываем томатную пасту и ставим дном вверх до остывания.
Из данных маринованных помидор можно приготовить вкусный борщ. Также кушать томатное пюре получится и без добавления в блюда.