Забытый рецепт «Морс из томатов». Так заготавливали помидоры на зиму наши прабабушки

Оказывается, в маринованных помидорах есть много полезных свойств для организма. Многие ошибочно считают, что маринад убивает всю пользу данного овоща.

В маринованных помидорах имеется липкоин. Это антиоксидант, который используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи советуют употреблять в пищу маринованные помидоры без добавления уксуса. Так в них будет больше сохраненных витаминов.

Как можно вкусно мариновать помидоры на зиму?

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры — 5 кг;

укроп с зонтиками;

сладкий перец — шт. в банку 1 литр;

чеснок — 2 шт. в банку 1 литр;

соль — 2 ст. л. на банку 1 литр.

Приготовление маринованных помидор:

В стерилизованные банки выкладываем чеснок. Нарезаем крупными кусочками сладкий перец, добавляем в банки к чесноку. Также крупно шинкуем укроп, выкладываем в банку.

Тщательно промываем спелые помидоры, делим на 4 дольки, кладем в банки.

Утрамбовываем помидоры слоями рукой или толкушкой. Из томатов должен выделиться сок.

После того как вся банка будет заполнена утрамбованными томатами, засыпаем соль.

Закрываем крышками банки и оставляем в тепле на 5 дней для брожения.

Не забываем снимать пенку с поверхности помидор. Через 5 суток выкладываем томатную смесь в кастрюлю, удаляем зонтики укропа.

Погружным блендером превращаем массу в однородную кашицу.

Томатное пюре на среднем огне доводим до кипения, готовим 15-20 минут. Далее разливаем пюре по стерилизованным банкам. Закатываем томатную пасту и ставим дном вверх до остывания.

Из данных маринованных помидор можно приготовить вкусный борщ. Также кушать томатное пюре получится и без добавления в блюда.