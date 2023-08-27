Салат с креветками – это всегда неординарно, вкусно и очень эффектно. Можно найти очень много рецептов от самых простых до безумно сложных составов и технологий. Креветки – натуральный источник белка и микроэлементов. Креветки прекрасно сочетаются с разными овощами, зеленью, цитрусовыми, различными специями и заправками. Такие салаты разнообразны, питательны, полезны для здоровья и фигуры.

Классический салат «Цезарь» с креветками в домашних условиях

Классический салат «Цезарь» с креветками в домашних условиях – идеальное решение для праздничного застолья или романтического вечера на двоих. Готовится закуска быстро, получается легкой, но довольно питательной. И, конечно – вкус салата во многом определяет заправка.

Ингредиенты –+2 порц.

Белый хлеб ½ буханки

Яйцо куриное 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Чеснок 2 зуб.

Помидоры 1 шт.

Лимон ½ шт.

Горчица 1 ст.л.

Масло оливковое по вкусу

Соль 1 щепотка

Смесь перцев по вкусу

Шаги 45 мин.

Салат с креветками готовится очень просто. Куриные яйца положите в кастрюлю с холодной водой. Варите их 8-10 минут от момента закипания. Затем остудите. Очистите от скорлупы и отделите белки от желтков. Половину буханки белого хлеба нарежьте небольшими кубиками. На разогретую сковороду вылейте оливковое масло. Очистите зубчики чеснока, раздавите их плоской стороной ножа и обжарьте на масле. На сковороду к чесноку выложите хлеб и немного обжарьте его. Затем выложите сухарики на тарелку. Очистите креветки и обжарьте их на оливковом масле. Переложите морепродукты на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. В чашу блендера положите вареные желтки, горчицу, лимон, оливковое масло, соль и перец. Измельчите продукты. Если соус покажется вам очень густым, добавьте немного воды. Помидор помойте и нарежьте небольшими дольками. Листья салата хорошо помойте и просушите. Сыр натрите на терке со средними по величине отверстиями. Можно переходить к сборке салата «Цезарь». На плоское блюдо положите листья салата. Полейте их соусом, рассыпьте сухарики. Также положите креветки и помидоры. Полейте еще раз салат соусом и посыпьте тертым сыром. Простой и вкусный салат с креветками готов! Приятного аппетита!

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками и авокадо – восхитительная во всех смыслах закуска. Состав салата максимально полезный, в нем и белок, и полезные жиры, и клетчатка. Креветки лучше брать для него охлажденные, а авокадо не очень мягкое, но спелое.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Микс салата – 2 горсти.

Огурец – 1 шт.

Креветки крупные вареные – 10 шт.

Авокадо – 1 шт.

Тархун – 1 ветка.

Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст.л.

Базилик – 1 ветка.

Мята – 1 ветка.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Мед натуральный жидкий – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – 0,5 ч.л.

Соль морская – ¾ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные креветки сложите в мисочку, немного посолите и поперчите.

Шаг 2. Разогрейте на сковороде оливковое масло и быстро обжарьте креветки с лимонным соком.

Шаг 3. Огурец помойте, срежьте кожицу и нарежьте соломкой.

Шаг 4. В миску положите салат микс, добавьте огуречную соломку, сбрызните лимонным соком и полейте оливковым маслом Extra Virgin, посолите и поперчите.

Шаг 5. С авокадо срежьте толстую кожуру, удалите косточку. Мякоть нарежьте тонкими ломтиками, добавьте в салатницу.

Шаг 6. Сверху на овощи положите креветки, полейте жидким медом, посыпьте измельченной зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с креветками, помидорами черри и руколой

Салат с креветками, помидорами черри и руколой можно включать в будничное и праздничное меню. Основное преимущество рецепта – это его быстрота. За считанные минуты у вас на столе будет изысканная закуска, которая порадует и глаз, и желудок.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки – 300 гр.

Помидоры черри – 200 гр.

Авокадо – 2 шт.

Рукола – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Масло растительное – 1 ст.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки очистите от панциря и кишок, затем хорошо помойте.

Шаг 2. На сильном огне просушите сковороду, растопите в ней сливочное масло и добавьте немного растительного. Зубчики чеснока очистите от шелухи и очень мелко нарежьте. Обжарьте чеснок в течение 15 секунд, за это время он успеет отдать весь свой аромат маслу.

Шаг 3. Далее выложите креветки на сковороду, обжарьте их в течение полутора минут с одной стороны и столько же с другой. Посолите и приправьте их по вкусу.

Шаг 4. Авокадо помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. При помощи маленькой ложки отделите мякоть от кожицы. Мякоть нарежьте кубиками, выложите в салатницу и сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.

Шаг 5. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Пармезан натрите на мелкой терке.

Шаг 6. Руколу помойте и порвите ее руками. Отправьте зелень с миску.

Шаг 7. В салатницу добавьте помидоры, пармезан, креветки. Заправьте салат оливковым маслом, по вкусу добавьте соль и молотый перец, перемешайте двумя большими ложками.

Шаг 8. Салат с креветками, руколой и помидорами черри подавайте на плоской тарелке сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Морской салат с креветками и кальмарами

Морской салат с креветками и кальмарами – не только вкусная, но и питательная закуска. Такой салат с морепродуктами можно подавать не только в качестве аперитива на праздничное застолье, но и готовить непосредственно для перекусов в течение дня.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 2 шт.

Кальмар – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Креветки – 150 гр.

Икра красная – 100 гр.

Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начните с подготовки тех ингредиентов, которые необходимо сварить. Помойте картошку и куриные яйца, положите их в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться.

Шаг 2. Тушки кальмаров разморозьте и только потом сварите. Варить нужно недолго, 5-6 минут после закипания.

Шаг 3. Креветки разморозьте, очистите и варите в кипятке в течение минуты.

Шаг 4. Вареные тушки кальмаров нарежьте тонкими кольцами.

Шаг 5. Вареный в мундирах картофель остудите, почистите и мелко нарежьте. С яиц снимите скорлупу, отделите белки от желтков и по отдельности их измельчите.

Шаг 6. Красную икру выбирайте свежую и натуральную.

Шаг 7. Салат будет складываться слоями. Первым слоем положите картофель, промажьте его майонезом. Далее положите кольца кальмара, слой икры, половину белков, каждый слой промажьте майонезом.

Шаг 8. Затем положите слой креветок, сверху рассыпьте тертый желток, слои также промажьте майонезом.

Шаг 9. После этого выложите оставшийся белок, смажьте слой майонезом и украсьте сверху салат красной икрой. Приятного аппетита!

Салат с креветками и крабовыми палочками

Салат с креветками и крабовыми палочками – очень нежный и вкусный. И к тому же это одно из самых популярных праздничных блюд. В зависимости от ваших предпочтений, салат можно заправить майонезом, натуральным йогуртом или смесью сметаны и майонеза.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки – 250 гр.

Майонез – 80 гр.

Палочки крабовые – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крабовые палочки при необходимости разморозьте, извлеките из вакуумной упаковки и нарежьте кубиками или шайбочками в зависимости от их толщины.

Шаг 2. С консервированной кукурузы слейте жидкость. Креветки разморозьте и отварите в течение пары минут в кипящей подсоленной воде. Соедините все продукты в миске.

Шаг 3. Заправьте салат майонезом, перемешайте. Так как майонез имеет солоноватый вкус, салат необязательно солить. Но если вам покажется, что вкус не достаточно яркий, можно добавить соль или специи.

Шаг 4. Салат с крабовыми палочками и креветками можно подавать в общей салатнице или порционно. Приятного аппетита!

Вкусный салат с креветками и ананасом

Вкусный салат с креветками и ананасом – очень классный и интересный вариант для праздника. Он обладает утонченно-изысканным вкусом, который все больше и больше раскрывается с каждой ложкой. И в то же время, вы точно ощутите чувство сытости после небольшой порции такого салата.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки – 250-300 гр.

Ананас консервированный – 150-200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Сметана обезжиренная/йогурт натуральный – 2 ч.л.

Сок лимонный – 1-2 ч.л.

Салат – 3 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Креветки разморозьте. С консервированного ананаса слейте сок. Зелень хорошо помойте проточной водой.

Шаг 2. Креветки отварите в подсоленной воде в течение 5-6 минут. Главное не передержать, чтобы креветки не стали «резиновыми».

Шаг 3. Креветки извлеките из воды, остудите и очистите. Несколько самых крупных креветок оставьте для украшения салата. Остальные выложите в миску, добавьте сметану и специи, перемешайте.

Шаг 4. Консервированные ананасы промокните на бумажных салфетках и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте ананасы с креветками.

Шаг 5. Лимонный сок смешайте с оливковым маслом, смесь посолите по вкусу.

Шаг 6. Соусом заправьте креветки с ананасами и оставьте на несколько минут. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Шаг 7. На блюдо положите листья салата. На них выложите смесь креветок и консервированных ананасов. Посыпьте закуску тертым сыром и украсьте крупными креветками. Салат с креветками и ананасом получается очень сочным и вкусным. Приятного аппетита!

Простой салат с креветками, яйцом и огурцом

Простой салат с креветками, яйцом и огурцом может быть частью комплексного обеда или ужина. Сейчас креветки можно найти уже в любом магазине, таким продуктом никого не удивишь. Поэтому такой салат можно вполне назвать рядовым.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Креветки – 50 гр.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Сок лимонный – 10 мл.

Огурец – 50 гр.

Помидоры – 50 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Зелень – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки полностью разморозьте, выложите в кипящую воду, немного посолите и варите 3-4 минуты.

Шаг 2. Помидоры помойте и нарежьте небольшими поперечными дольками.

Шаг 3. Огурец помойте, нарежьте тонкими полукружками.

Шаг 4. Нарезанные овощи разложите на плоской тарелке. Помойте зелень, порубите ее и добавьте к овощам.

Шаг 5. Куриные яйца сварите вкрутую. После того, как яйца остынут, очистите их от скорлупы и каждое разрежьте на 6-8 долек.

Шаг 6. Яйца положите поверх овощей.

Шаг 7. Вареные креветки очистите и добавьте в салат. Полейте закуску лимонным соком и оливковым маслом. По вкусу посолите и приправьте молотым перцем. По желанию перед подачей можно украсить салат долькой лимона. Приятного аппетита!

Салат с креветками и пекинской капустой

Салат с креветками и пекинской капустой – отличная закуска хоть на каждый день. Такие объемные сборные салаты очень полезны, потому что пекинская капуста содержит большое количество витамина С, а креветки питаются за счет белка.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 0,5 кочана.

Креветки – 0,5 кг.

Гранат – 0,5 шт.

Ананасы консервированные – 1 банка.

Для заправки:

Масло оливковое – 1,5 ст.л.

Сметана 20 % – 3 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки варите в подсоленной воде примерно полторы минуты после закипания. Затем слейте воду и выложите креветки на бумажные салфетки, чтобы они просохли.

Шаг 2. Половину кочана пекинской капусты помойте. Ее листья порвите руками или нарежьте небольшими полосками.

Шаг 3. Гранат разберите на зерна. С консервированного ананаса слейте сок, нарежьте их кубиками. К капусте добавьте креветки, гранат, ананасы.

Шаг 4. В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, сметану, лимонный сок, горчицу, соль и молотый перец. Эта смесь будет служить заправкой для салата.

Шаг 5. Вылейте заправку в салат, перемешайте и уберите закуску в холодильник на 15 минут. Подавайте салат с пекинской капустой и креветками в красивом салатнике, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салат с креветками, руколой и кедровыми орешками

Салат с креветками, руколой и кедровыми орешками готовится в два счета. Но зато его состав настолько оригинальный, что непременно привлекает внимание. Салат имеет сбалансированный состав по количеству белков, жиров и клетчатки, что несомненно положительно влияет на пищеварение и организм в целом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рукола –110 гр.

Горчица дижонская – 5 гр.

Помидоры черри – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Креветки тигровые – 230 гр.

Орешки кедровые – 20 гр.

Мед – 1 ч.л.

Крем бальзамический – 20 гр.

Масло оливковое – 20 мл.

Лимон/лайм – по вкусу.

Апельсин – 1-2 ломтика.

Пармезан – 20 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте зелень и овощи, просушите их. Подготовьте все другие продукты, креветки разморозьте.

Шаг 2. Помидоры черри разрежьте пополам. Если стебли руколы крупные, то порвите их руками. Пармезан натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через пресс.

Шаг 3. Креветки очистите от панциря и пищевода.

Шаг 4. Затем замаринуйте креветки на 10-15 минут в оливковом масле и чесноке.

Шаг 5. За это время приготовьте заправку для салата. В мисочке соедините мед, горчицу, оливковое масло, лимонный и апельсиновый сок, добавьте по вкусу соль и молотый перец.

Шаг 6. На разогретую сковороду вылейте немного растительного масла и обжарьте креветки в течение 2-3 минут, постоянно помешивая.

Шаг 7. Возьмите глубокую тарелку, выложите в нее руколу, помидоры и креветки. Полейте продукты заправкой и перемешайте.

Шаг 8. Перед подачей посыпьте салат с руколой и креветками тертым пармезаном и кедровыми орешками, полейте сверху бальзамическим кремом. Приятного аппетита!

Очень вкусный салат с креветками и манго

Очень вкусный салат с креветками и манго подарит ощущение незабываемого вкуса и заряд бодрости. Так как готовится он быстро, салат вполне можно приготовить на завтрак. Давно известно, что именно с таких сбалансированных блюд полезно начинать день.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Манго – 0,5 шт.

Креветки – 10 шт.

Салат – 2 горсти.

Кунжут – 1 щепотка.

Для заправки:

Масло кунжутное – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Мед натуральный – 1 ч.л.

Горчица зернами – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки отварите в немного подсоленной воде. Затем остудите и очистите от панцирей. В отдельной мисочке смешайте лимонный сок, горчицу, мед и кунжутное масло.

Шаг 2. Половинку манго очистите от кожицы и нарежьте мякоть соломкой.

Шаг 3. Листья салата нашинкуйте полосками.

Шаг 4. На тарелку для подачи положите измельченный салат, полейте его заправкой, добавьте манговую соломку.

Шаг 5. Сверху разложите креветки, полейте заправкой и посыпьте семенами кунжута. Кунжут можно предварительно просушить на сковороде. Великолепный салат с креветками и манго готов, можно снимать пробу. Приятного аппетита!