Забытый рецепт времен СССР. Так готовили наши мамы и всем нравилось: семья будет в восторге

Запеканка — это блюдо, которое долгое время формировало европейскую кухню. В каждой стране есть свой рецепт приготовления запеканки. Например, всеми известная лазанья по своему существу является запеканкой.

Конечно, путь запеканок был тернист. Изначально это блюдо нищих. На тесто для запекания клали множество несочетаемых ингредиентов. Как правило, это были продукты, которые остались с обеда или вовсе с завтрака. Спустя время запеканками прониклись повара элиты общества и сделали более съедобные варианты блюда.

Расскажем, как приготовить домашнюю запеканку из макарон.

Ингредиенты для запеканки из макарон:

Паста -130 г;

Соль — 2 ч.л.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Грибы — 100 г;

Ветчина — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Сливки 20% — 200 мл;

Сыр — 200 г.

Приготовление запеканки из макарон:

Отвариваем в соленой воде (ч.л.) пасту до готовности. Нарезаем маленьким кубиком лук и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкой золотистой корочки.

Нарезаем небольшими пластинами грибы и обжарим вместе с луком до золотистого цвета.

Жареные грибы с луком кладем к макаронам, заранее извлеченным из воды.

Нарезаем мелко ветчину и выкладываем в смесь макарон и грибов. Разбиваем в отдельную тару яйца, вливаем сливки и взбиваем.

Вливаем сливки с яйцом в смесь макарон, грибов и ветчины.

Натираем на крупной терке сыр и высыпаем в смесь, перемешиваем.

Выкладываем массу в сковороду, выравниваем, накрываем крышкой и запекаем 15 минут на медленном огне.

Далее при помощи пергамента и плоской тарелки переворачиваем запеканку на вторую сторону.

Посыпаем запеченную верхушку сыром.

Накрываем запеканку крышкой и на медленном огне запекаем 10 минут.

Получается сытное блюдо из макарон, грибов и ветчины.

Это отличный вариант ужина, когда наскучили другие блюда.