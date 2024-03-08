Коржики из детства: рецепт нежной выпечки

Коржики по этому рецепту получаются мягкие и рассыпчатые. И они очень вкусные.

Коржики к чаю очень легко приготовить из самых простых продуктов. Они получаются вкусными, рассыпчатыми и буквально тают во рту. Главное придерживаться рецептуры. Справятся даже начинающие кулинары. Рецептом поделились на сайте Zhyttia.

Коржики

Ингредиенты:

яйцо куриное — 2 шт;

сахар — 200 г;

масло — 100 мл;

молоко 2,5% — 80 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.

щепотка соли;

мука — 450-500 г.

В глубокую миску в которой вы будете замешивать тесто, разбейте яйца, всыпьте сахар и взбейте венчиком до побеления массы.

Добавьте щепотку соли и влейте молоко. Перемешайте пока сахар не растворится.

Влейте растительное масло и добавьте разрыхлитель. Еще раз тщательно перемешайте тесто.

Постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Тесто не должно получиться очень крутым, оно должно быть нежным.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 8 мм и вырежьте заготовки для коржиков.

Уложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху коржики посыпьте сахаром.

Выпекаем коржики в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 20-25 минут. Как только коржики подрумянятся их можно доставать.

Подавайте коржики с молоком, какао или чаем. Их очень удобно давать детям в школу, или брать х собой на работу, или на пикник.

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