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Закуска «Грибная поляна»

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Закуска «Грибная поляна»

Описание приготовления:

Начинку для "грибных ножек" я использовала на свой вкус, но можно взять те продукты, которые вам больше нравятся. Например, отличное сочетание отварного картофеля с сыром и зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Шампиньоны / Сливочный сыр Блюдо: Закуски География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные яйца 2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Сыр творожный 100 Грамм (сливочный)
  • Грецкие орехи 50 Грамм
  • Маринованные шампиньоны 1 Штука (банка)
  • Листья салата 1 Пучок
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

271 ккал

Калорийность

19 г

Белки

16 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Грибная поляна"»

Закуска "Грибная поляна"

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую и остудите.

Закуска "Грибная поляна"

На мелкой терке натрите сыр и яйца, выложите их в салатник.

Закуска "Грибная поляна"

Грецкие орехи мелко порубите и добавьте в салатник.

Закуска "Грибная поляна"

Добавьте мягкий сливочный сыр, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте массу.

Закуска "Грибная поляна"

У грибов срежьте ножки. Шляпки просушите на бумажном полотенце.

Закуска "Грибная поляна"

Из сырной массы сформируйте ножки грибов и прикрепите шляпки шампиньонов. На тарелку выложите листья салата и распределите подготовленные "грибочки".

Закуска "Грибная поляна"

Закуску уберите на время в холодильник и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!

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