Описание приготовления:

Начинку для "грибных ножек" я использовала на свой вкус, но можно взять те продукты, которые вам больше нравятся. Например, отличное сочетание отварного картофеля с сыром и зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Шампиньоны / Сливочный сыр Блюдо: Закуски География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Куриные яйца 2 Штуки

Сыр 100 Грамм (твердый)

Сыр творожный 100 Грамм (сливочный)

Грецкие орехи 50 Грамм

Маринованные шампиньоны 1 Штука (банка)

Листья салата 1 Пучок

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

271 ккал

Калорийность

19 г

Белки

16 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Грибная поляна"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую и остудите.

На мелкой терке натрите сыр и яйца, выложите их в салатник.

Грецкие орехи мелко порубите и добавьте в салатник.

Добавьте мягкий сливочный сыр, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте массу.

У грибов срежьте ножки. Шляпки просушите на бумажном полотенце.

Из сырной массы сформируйте ножки грибов и прикрепите шляпки шампиньонов. На тарелку выложите листья салата и распределите подготовленные "грибочки".

Закуску уберите на время в холодильник и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!