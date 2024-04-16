Описание приготовления:
Начинку для "грибных ножек" я использовала на свой вкус, но можно взять те продукты, которые вам больше нравятся. Например, отличное сочетание отварного картофеля с сыром и зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Шампиньоны / Сливочный сыр Блюдо: Закуски География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Куриные яйца 2 Штуки
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Сыр творожный 100 Грамм (сливочный)
- Грецкие орехи 50 Грамм
- Маринованные шампиньоны 1 Штука (банка)
- Листья салата 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
271 ккал
Калорийность
19 г
Белки
16 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закуска "Грибная поляна"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую и остудите.
На мелкой терке натрите сыр и яйца, выложите их в салатник.
Грецкие орехи мелко порубите и добавьте в салатник.
Добавьте мягкий сливочный сыр, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте массу.
У грибов срежьте ножки. Шляпки просушите на бумажном полотенце.
Из сырной массы сформируйте ножки грибов и прикрепите шляпки шампиньонов. На тарелку выложите листья салата и распределите подготовленные "грибочки".
Закуску уберите на время в холодильник и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!