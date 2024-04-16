Омлет как в детском саду: правильный рецепт. Все дело в пропорциях: пышный омлет в духовке без хлопот

История омлета насчитывает несколько веков.

Первые омлеты были приготовлены во Франции. Изначально это блюдо представляло собой взбитые куриные яйца, обжаренные на сливочном масле. В других странах есть свои особенности приготовления омлета. Например, в Испании омлет готовят с добавлением картофеля, а в Италии — с сыром и овощами.

Омлет быстро завоевал популярность во всём мире благодаря своему вкусу и простоте приготовления. Сегодня существует множество рецептов омлета, которые могут удовлетворить любой вкус.

Это отличный вариант для сытного завтрака.

Ингредиенты:

Яйцо — 8 шт.;

Молоко — 400 мл;

Соль — щепотка;

Сливочное масло — 10 г.

Приготовление омлета:

Разбиваем в глубокую миску яйца, вливаем молоко и высыпаем соль, перемешиваем, но не взбиваем. Выбираем форму так, чтобы омлет смог без труда подняться на 3-3,5 см.

Смазываем дно и бортики формы сливочным маслом, выливаем туда яичную смесь. Выпекаем омлет при 190 градусах 40-45 минут.

После выпекания омлет немного осядет — это не критично. Получается вкусный омлет, как в детском саду.

Это полезный вариант завтрака, который подходит для всей семьи.

Можно добавлять в омлет разные сыры и овощи для более насыщенного вкуса.