Омлет как в детском саду: правильный рецепт. Все дело в пропорциях: пышный омлет в духовке без хлопот

История омлета насчитывает несколько веков.
Первые омлеты были приготовлены во Франции. Изначально это блюдо представляло собой взбитые куриные яйца, обжаренные на сливочном масле. В других странах есть свои особенности приготовления омлета. Например, в Испании омлет готовят с добавлением картофеля, а в Италии — с сыром и овощами.
Омлет быстро завоевал популярность во всём мире благодаря своему вкусу и простоте приготовления. Сегодня существует множество рецептов омлета, которые могут удовлетворить любой вкус.
Это отличный вариант для сытного завтрака.
Ингредиенты:
- Яйцо — 8 шт.;
- Молоко — 400 мл;
- Соль — щепотка;
- Сливочное масло — 10 г.
Приготовление омлета:
Разбиваем в глубокую миску яйца, вливаем молоко и высыпаем соль, перемешиваем, но не взбиваем. Выбираем форму так, чтобы омлет смог без труда подняться на 3-3,5 см.
Смазываем дно и бортики формы сливочным маслом, выливаем туда яичную смесь. Выпекаем омлет при 190 градусах 40-45 минут.
После выпекания омлет немного осядет — это не критично. Получается вкусный омлет, как в детском саду.
Это полезный вариант завтрака, который подходит для всей семьи.
Можно добавлять в омлет разные сыры и овощи для более насыщенного вкуса.