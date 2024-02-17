Закуска, перед которой никто не устоит: готовим невероятно нежное сало с чесноком

Соленое сало хорошо сочетается с картофелем или даже вкусно само по себе. Приготовьте его по этому рецепту – вы приятно удивитесь.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чеснок, пожалуй, лучше всего подходит к салу. Он делает его невероятно ароматным.

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Сало с чесноком

Время : 15 минут + 1 сутки

: 15 минут + 1 сутки Порций: 6

Ингредиенты:

– не очень большой кусок сала;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1,5 чайной ложки черного перца;

– пучок зелени;

– головка чеснока.

Приготовление:

Чеснок тоненько нарежьте. Надрежьте сало кусочками до кожуры. Соедините соль и перец. Обсыпьте каждую частичку сала и положите по 3 – 4 кусочка чеснока. Хорошо сожмите, обсыпьте мелко порубленной зеленью и тесно оберните пищевой пленкой и пергаментом. Положите в холодильник на сутки.

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