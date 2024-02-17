ГлавнаяРецептыЗакуска, перед которой никто не устоит: готовим невероятно нежное сало с чесноком Закуска, перед которой никто не устоит: готовим невероятно нежное сало с чесноком На чтение: 1 минута Соленое сало хорошо сочетается с картофелем или даже вкусно само по себе. Приготовьте его по этому рецепту – вы приятно удивитесь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чеснок, пожалуй, лучше всего подходит к салу. Он делает его невероятно ароматным. Стоит попробовать Этот рецепт вас удивит: готовим перевернутый мясной пирог на сковороде Сало с чесноком Время: 15 минут + 1 сутки Порций: 6 Ингредиенты: – не очень большой кусок сала; – 1,5 чайной ложки соли; – 1,5 чайной ложки черного перца; – пучок зелени; – головка чеснока. Приготовление: Чеснок тоненько нарежьте. Надрежьте сало кусочками до кожуры. Соедините соль и перец. Обсыпьте каждую частичку сала и положите по 3 – 4 кусочка чеснока. Хорошо сожмите, обсыпьте мелко порубленной зеленью и тесно оберните пищевой пленкой и пергаментом. Положите в холодильник на сутки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю. Поделитесь с друзьями