Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи из пророщенного маша. Вместо сиропа топинамбура можно добавить пару фиников для сладости, а банан заменить на спелый манго или грушу. Из зелени также можно использовать петрушку и салатные листья темно-зеленого цвета. Маш хорошо усваивается в пророщенном виде и обладает нейтральным вкусом. Смузи получается густым, однородным и очень приятным на вкус.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Маш Блюдо: Напитки / Смузи Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шпинат 35 Грамм

Банан 1 Штука

Маш 30 Грамм (пророщенный)

Сироп По вкусу (по желанию, у меня сироп топинамбура)

Вода 180 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

64 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи из пророщенного маша»

Подготовьте все ингредиенты.

Шпинат помойте и слегка обсушите.

Банан очистите и порежьте на кружочки.

Переложите в стакан для блендера шпинат и банан, добавьте пророщенный маш и сироп. Влейте воду и измельчите блендером до однородности.

Смузи из пророщенного маша готов!