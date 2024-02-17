Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи из пророщенного маша. Вместо сиропа топинамбура можно добавить пару фиников для сладости, а банан заменить на спелый манго или грушу. Из зелени также можно использовать петрушку и салатные листья темно-зеленого цвета. Маш хорошо усваивается в пророщенном виде и обладает нейтральным вкусом. Смузи получается густым, однородным и очень приятным на вкус.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Маш Блюдо: Напитки / Смузи Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шпинат 35 Грамм
- Банан 1 Штука
- Маш 30 Грамм (пророщенный)
- Сироп По вкусу (по желанию, у меня сироп топинамбура)
- Вода 180 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
64 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи из пророщенного маша»
Подготовьте все ингредиенты.
Шпинат помойте и слегка обсушите.
Банан очистите и порежьте на кружочки.
Переложите в стакан для блендера шпинат и банан, добавьте пророщенный маш и сироп. Влейте воду и измельчите блендером до однородности.
Смузи из пророщенного маша готов!