Закуска с красной рыбой: как приготовить вкусное и красивое блюдо

Такая закуска идеальна для праздничного стола.
Закуска с красной рыбой — блюдо, которое можно предложить гостям или сделать для себя. Оно делается очень просто, получается легким и утоляет голод. К тому же и выглядит такая закуска очень эстетично, что немаловажно. Как ее сделать, рассказали в блоге «Кулинарная книга».
Закуска с красной рыбой
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто;
- сырой желток;
- огурец;
- красная рыба;
- сливочный крем-сыр.
Способ приготовления:
Слоеное дрожжевое тесто разморозить и выложить на пергамент. Присыпать его слегка мукой и с помощью стакана вырезать круги.
Каждый кружок смазать желтком, чтобы получилась после выпечки глянцевая корочка, и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут.
Огурцы нарезать на маленькие кусочки. Рыбу тоже нарезать мелко.
Огурцы и рыбу перемешать, добавить крем-сыр, соль, специи (по желанию), снова все хорошо перемешать.
Готовые кружочки разделить пополам, но не до конца, вложить внутрь получившуюся начинку.
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