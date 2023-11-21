ГлавнаяРецептыМалыш будет просить добавку: как сварить манную кашу вкусно и без комочков Малыш будет просить добавку: как сварить манную кашу вкусно и без комочков На чтение: 2 минуты Почти все дети не любят есть манную кашу из-за комочков. Однако она может быть по-настоящему вкусной – стоит только придерживаться простого алгоритма. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Добавьте в манку сухофрукты и орешки. Так она будет полезна не только для детей, но и для их родителей. Вкусная идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Как сварить манную кашу без комочков Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 0,5 литра молока; – 100 граммов манной крупы; – 50 граммов изюма; – 50 граммов кураги; – 50 граммов инжира; – 50 граммов смеси орехов; – 50 граммов сахара; – 20 граммов сливочного масла; – 20 граммов отрубей. Манка с сухофруктами будет не только вкусной, но и полезной / Фото Unsplash Приготовление: Налейте молоко в кастрюлю и поставьте греться. Манную крупу прогрейте на сухой сковороде и засыпьте тонкой струйкой в кипящее молоко, постоянно помешивая. Добавьте сахар, отруби, масло и варите до готовности – ориентировочно 15 – 20 минут. Сухофрукты хорошо промойте в горячей воде, курагу и инжир измельчите. В конце варки добавьте их в кашу, перемешайте, доведите до кипения и выключите. Пусть каша настоится 20 – 30 минут, чтобы сухофрукты набухли и стали мягкими. После этого положите блюдо в тарелки, украсьте сухофруктами и орешками. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашние желейные конфеты – дети не отличат их от магазинных, а пользы будет гораздо больше. Поделитесь с друзьями