Закусочный салат Капрезе: простой рецепт сезонного блюда

По сравнению с классической версией, этот салат Капрезе содержит и другие ингредиенты. И в итоге у вас получается вкуснейшее блюдо на ужин.

Капрезе – настоящая классика итальянской кухни, простое, но вкусное блюдо, в основе которого три основных ингредиента: моцарелла, помидоры и базилик. В этом салате классический вкус салата дополняют гренки, свежий огурец и поджаренные тыквенные семечки. В результате получается сытное и оригинальное блюдо, идеально подходящее как для закуски, так и для основного блюда летом, когда не хочется долго стоять у плиты. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Закусочный салат Капрезе

Ингредиенты:

3 шарика моцареллы;

3 твердых спелых помидора;

1 огурец;

3 маленьких, очень свежих кабачка;

1 лайм;

3 столовые ложки тыквенных семечек;

1 багет;

свежий орегано;

6 столовых ложек оливкового масла;

Вымойте и очистите кабачки и огурцы. Частично очистите огурец и нарежьте его ломтиками. Нарезаем кабачки очень тонкими ломтиками. Приготовьте маринад: выжмите лайм, вылейте сок в небольшую миску, добавьте масло, соль и несколько листочков свежего орегано. Разложите овощи на две разные тарелки, посолите и полейте маринадом, оставив отдыхать на четверть часа.

Нарежьте багет круглыми ломтиками и слегка поджарьте на горячей сковороде. Оставьте остывать. Нарезаем помидоры и моцареллу.

Также поджарьте тыквенные семечки. Приступайте к сборке сервировочного блюда, чередуя кусочки различных ингредиентов по своему вкусу. В завершение полейте остатками маринада и крупно нарезанными тыквенными семечками. Украсьте свежим орегано и подавайте.

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