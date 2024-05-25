ГлавнаяРецептыМожно готовить каждый день – не надоест: ленивая запеканка, которую все просто обожают Можно готовить каждый день – не надоест: ленивая запеканка, которую все просто обожают На чтение: 2 минуты Запеканки всегда пользуются особой популярностью у хозяек. Готовить их несложно, а накормить можно всю семью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Овощная запеканка с сыром не надоедает никому, какие бы блюда не любила ваша семья. А ее главный козырь – невероятная простота приготовления. Читайте также Пора солить щавель: нужно ли добавлять соль – борщ зимой будет невероятный Для приготовления этой запеканки нужны кабачки и другие привычные ингредиенты, которые точно есть в вашем холодильнике. Немножко старания – и вкусное блюдо уже на вашем столе. Рецепт кабачковой запеканки с сыром Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 небольших кабачка; – 2 луковицы; – 8 яиц; – 3 столовые ложки сливочного масла; – соль и перец по вкусу; – треть стакана густых сливок; – 1,5 стакана тертого сыра; – пучок зелени по желанию. Приготовление: Овощи моем и нарезаем, зелень мелко шинкуем. Кабачки натираем или измельчаем в комбайне. Кабачки отжимаем. на сковородке топим масло, добавляем лук, кабачок и солим. Готовим 7 – 8 минут, кабачки должны быть мягкие и готовые. В отдельную миску вбиваем яйца, смешиваем со сливками, солим и перчим. Взбиваем до однородного состояния. В яичную смесь добавляем кабачки, зелень и сыр, хорошо перемешиваем. Выливаем смесь в сковородку и ставим запекаться на 25 минут при 170 градусах. Верх запеканки должен застыть. Даем блюду 5 – 10 минут отдохнуть, после чего нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита! Легко и вкусно: готовим сырники в духовке по рецепту Лилии Цвит. Поделитесь с друзьями