Описание приготовления:

При отваривании обязательно снимайте пену. Не давайте бульону сильно кипеть, иначе он получится мутным. Если это произошло, процедите бульон через несколько слоев марли, проложенную ватой. Украсить готовое заливное можно по своему вкусу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Закуски / Заливное

Состав / Ингредиенты:

Палтус 400 Грамм

Вода 700 Миллилитров

Желатин 10 Грамм (порошок)

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Соль По вкусу

Петрушка По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

37 ккал

Калорийность

5 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливное из палтуса»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления заливного из палтуса.

В кастрюлю налейте воду, добавьте очищенную морковь, разрезанную пополам, и очищеную целую луковицу, посолите. Поставьте на средний огонь и варите в течение 20 минут.

Из палтуса сделайте филе, удалите все кости и кожу. Разрежьте на части. Опустите рыбу в кастрюлю, добавьте лавровый лист и варите на медленном огне в течение 7-10 минут.

Спустя время аккуратно достаньте филе палтуса.

Бульон процедите, лук выбросите, а морковь отложите. Доведите бульон по вкусу солью и остудите.

Желатин залейте стаканом остывшего бульона. Оставьте набухать на 30-40 минут или согласно инструкции. После этого распустите его на водяной бане и смешайте с рыбным бульоном.

В форму, в которой будете делать заливное, влейте немного бульона. Выложите сверху кусочки палтуса. Залейте рыбу бульоном, чтобы он только чуточку ее покрывал. Украсьте заливное зеленью и морковью, уберите в холодильник до застывания, примерно на 30-40 минут.

Полностью залейте рыбу оставшимся бульоном и уберите в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!