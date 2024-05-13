Описание приготовления:

Мультиварка намного упрощает процесс приготовления и помогает хозяйкам. Но даже при этом следует придерживаться некоторых правил при приготовлении на пару замороженных мантов. Обязательно смазывайте поддон пароварки маслом, чтобы потом без проблем можно было извлечь готовые манты. Вода в чаше не должна касаться поддона, чтобы было место для образования пара. А чтобы манты лучше пропарились, обязательно оставляйте пространство между мантами. Не открывайте крышку мультиварки, чтобы не нарушать режим приготовления.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Мука Блюдо: Горячие блюда / Манты / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Манты 500 Грамм

Соль По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Вода 1 Литр

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженные манты в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления замороженных мантов в мультиварке.

Из мультиварки достаньте поддон для приготовления на пару и смажьте его растительным маслом. Разложите замороженные манты на небольшом расстоянии, посолите немного сверху.

В чашу мультиварки налейте воду и установите в мультиварку. Сверху поставьте поддон с мантами и закройте крышку. Включите режим "На пару" и установите время 35-40 минут.

После приготовления готовые манты достаньте и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!