После этого пирога вы забудете о пахлаве. Невероятно вкусная выпечка

Пахлава — это десерт, который имеет долгую историю. Его корни уходят в древнюю Персию, где он был известен как «лазар-пата».

Со временем пахлава распространилась по всему Ближнему Востоку и стала популярным десертом в Турции, Греции, Армении и других странах региона. Пахлава представляет собой многослойный пирог с начинкой из меда и орехов. Тесто для пахлавы обычно тонкое и хрустящее, а начинка сладкая и ароматная.

Пахлаву часто подают на праздники и торжества. Существует множество вариаций пахлавы, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Однако все они имеют общую основу — тонкое тесто, сладкую начинку и медовый сироп.

Сегодня пахлаву можно найти в кафе и ресторанах, а также приготовить дома. Приготовим пирог из пахлавы.

Ингредиенты:

сливочное масло — 180 г;

сметана — 200 г;

яичный желток — 1 шт.;

ванилин — 2 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 350 г.

Ингредиенты для начинки:

грецкий орех — 200 г;

сахар — 80 г;

яичный белок — 1 шт.;

корица — 1 ч. л.

Приготовление пирога из пахлавы:

В миске соединяем сливочное мягкое масло со сметаной и желтком. Высыпаем соль, ванилин, разрыхлитель и муку, замешиваем эластичное тесто.

Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 20 минут. В это время для начинки измельчаем в блендере грецкие орехи.

Высыпаем в грецкий орех сахар и корицу, перемешиваем. Вливаем в грецкий орех яичный белок, снова смешиваем.

Тесто делим на две части, раскатываем одну из частей в пласт диаметром равным форме для выпечки. Смазываем форму сливочным маслом и выкладываем на дно пласт теста, выравниваем по краям.

Выкладываем на дно теста начинку, распределяем равномерно. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ей начинку, удаляем излишки.

Смазываем пирог желтком, делаем отверстие по середине и посыпаем ореховой крошкой. Выпекаем пирог при 180 градусах до готовности.

Можно посыпать готовый пирог сахарной пудрой и украсить ягодами. Это хороший способ разнообразить вариацию десертов для чаепития.