После этого пирога вы забудете о пахлаве. Невероятно вкусная выпечка

Пахлава — это десерт, который имеет долгую историю. Его корни уходят в древнюю Персию, где он был известен как «лазар-пата».
Со временем пахлава распространилась по всему Ближнему Востоку и стала популярным десертом в Турции, Греции, Армении и других странах региона. Пахлава представляет собой многослойный пирог с начинкой из меда и орехов. Тесто для пахлавы обычно тонкое и хрустящее, а начинка сладкая и ароматная.
Пахлаву часто подают на праздники и торжества. Существует множество вариаций пахлавы, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Однако все они имеют общую основу — тонкое тесто, сладкую начинку и медовый сироп.
Сегодня пахлаву можно найти в кафе и ресторанах, а также приготовить дома. Приготовим пирог из пахлавы.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 180 г;
- сметана — 200 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- ванилин — 2 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 350 г.
Ингредиенты для начинки:
- грецкий орех — 200 г;
- сахар — 80 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- корица — 1 ч. л.
Приготовление пирога из пахлавы:
В миске соединяем сливочное мягкое масло со сметаной и желтком. Высыпаем соль, ванилин, разрыхлитель и муку, замешиваем эластичное тесто.
Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 20 минут. В это время для начинки измельчаем в блендере грецкие орехи.
Высыпаем в грецкий орех сахар и корицу, перемешиваем. Вливаем в грецкий орех яичный белок, снова смешиваем.
Тесто делим на две части, раскатываем одну из частей в пласт диаметром равным форме для выпечки. Смазываем форму сливочным маслом и выкладываем на дно пласт теста, выравниваем по краям.
Выкладываем на дно теста начинку, распределяем равномерно. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ей начинку, удаляем излишки.
Смазываем пирог желтком, делаем отверстие по середине и посыпаем ореховой крошкой. Выпекаем пирог при 180 градусах до готовности.
Можно посыпать готовый пирог сахарной пудрой и украсить ягодами. Это хороший способ разнообразить вариацию десертов для чаепития.