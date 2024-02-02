Запеченная курица с картофелем: как приготовить вкусный ужин

Курица и картофель готовятся вместе. И уже через считанные минуты у вас готов отличный ужин.

Запеченная курица с картофелем — типичное второе блюдо итальянской кухни, а также вкусный способ подать куриные ножки с картофелем, которые готовятся одновременно.

Куриные ножки с золотистым картофелем – второе блюдо с гарниром, которое нравится всем, и взрослым, и детям. Достаточно нескольких простых мер предосторожности, чтобы получить идеально прожаренное, нежное, несухое мясо и картофель, покрытый аппетитной корочкой. Курицу сначала следует потушить, не снимая кожицы, и только потом ставить в духовку с уже частично сваренным нарезанным картофелем. Таким же способом можно приготовить бедрышки вместе и при желании добавить по вкусу другие ароматные травы. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Запеченная курица с картофелем

Ингредиенты:

6 куриных ножек;

1 кг картофеля;

220 мл белого вина;

1 большая луковица;

2 зубчика чеснока;

3-4 веточки розмарина;

оливковое масло, соль, черный перец.

Чтобы приготовить запеченную курицу с картофелем, начните с того, что положите ножки в кастрюлю с вином. Добавьте немного воды, рассчитывая, что мясо должно быть покрыто примерно на три четверти. Добавьте нарезанный лук, пару веточек розмарина, соль и перец. Затем тушите на среднем огне, не накрывая крышкой, 20–25 минут или во всяком случае до тех пор, пока жидкость не выпарится и не уварится.

Тем временем очистите картофель, вымойте его и нарежьте ломтиками. Хорошо высушите их и поместите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Приправьте их щедрой каплей масла, солью, перцем, чесноком и нарезанным розмарином. Хорошо перемешайте руками, чтобы приправа распределилась равномерно, и поставьте в духовку, разогретую до 200° примерно на 25-30 минут.

Затем разложите куриные ножки между картофелем, полейте выделившимся соком и снова поставьте в духовку, пока курица и картофель не станут золотисто-коричневыми.

Достаньте из духовки и сразу же подавайте к столу.

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