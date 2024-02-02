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К голубцам, вареникам и мясу: приготовьте традиционную мачанку – рецепт галицких хозяек

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К голубцам, вареникам и мясу: приготовьте традиционную мачанку – рецепт галицких хозяек

Мачанка – традиционное блюдо галицкой кухни. С ней часто подают картофель, голубцы, вареники, мясо и другие блюда.

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Эту подливку обычно готовят из сухих грибов. Попробуйте – вам понравится.

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Рецепт галицкой мачанки

  • Время: 60 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 120 граммов сухих грибов;
– 250 граммов лука;
– 2 столовые ложки муки;
– 3 столовые ложки сметаны 15%;
– сушеный чеснок, соль, перец;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 400 миллилитров воды

Приготовление:

  1. Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 минут. Затем воду слейте, а грибы нарежьте небольшими кусочками
  2. Влейте на сковороду масло, положите измельченный лук и на среднем огне обжарьте 6 минут.
  3. Параллельно на сухой сковороде на большом огне обжарьте до коричневого цвета муку. Ее надо постоянно перемешивать, чтобы не сгорела.
  4. Высыпьте муку в холодную воду и все вымешайте до однородности.
  5. Далее через сито перелейте воду с мукой в сковороду, чтобы не осталось комочков.
  6. Добавьте также грибы, соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая на малом огне тушите около 20 – 25 минут.
  7. Затем добавьте несколько ложек сметаны или сливок и протушите, перемешивая, еще 10 – 12 минут.

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