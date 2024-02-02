К голубцам, вареникам и мясу: приготовьте традиционную мачанку – рецепт галицких хозяек

Мачанка – традиционное блюдо галицкой кухни. С ней часто подают картофель, голубцы, вареники, мясо и другие блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эту подливку обычно готовят из сухих грибов. Попробуйте – вам понравится. Стоит попробовать Как по-корейски, но лучше: готовим морковь по-грузински Рецепт галицкой мачанки Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 10 Ингредиенты:

– 120 граммов сухих грибов;

– 250 граммов лука;

– 2 столовые ложки муки;

– 3 столовые ложки сметаны 15%;

– сушеный чеснок, соль, перец;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 400 миллилитров воды Приготовление: Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 минут. Затем воду слейте, а грибы нарежьте небольшими кусочками Влейте на сковороду масло, положите измельченный лук и на среднем огне обжарьте 6 минут. Параллельно на сухой сковороде на большом огне обжарьте до коричневого цвета муку. Ее надо постоянно перемешивать, чтобы не сгорела. Высыпьте муку в холодную воду и все вымешайте до однородности. Далее через сито перелейте воду с мукой в сковороду, чтобы не осталось комочков. Добавьте также грибы, соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая на малом огне тушите около 20 – 25 минут. Затем добавьте несколько ложек сметаны или сливок и протушите, перемешивая, еще 10 – 12 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние.