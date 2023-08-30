Почему кофе перестает бодрить?

Для многих в кофе важен его бодрящий эффект, но прилив энергии после чашки-другой заметен не всегда. Нутрициолог Ирина Мансурова объяснила «Лайф», в каких случаях кофеин перестает давать нужный эффект.

По словам эксперта, чаще всего проблема кроется в самих зернах: чем выше было дерево, тем меньше кофеина в его плодах. Следовательно, бодрящий эффект от кофе после обработки будет практически незаметен.

Вторая распространенная причина, по которой кофе перестает работать как «энергетик», — это индивидуальная приобретенная устойчивость к кофеину. Людям, которые регулярно употребляют напиток, стандартные дозы кофеина со временем будут давать меньше бодрости.

Не исключено, что у человека есть генетическая чувствительность к кофеину, но это довольно редкая особенность, которая встречается всего у 10% населения Земли.

Чрезмерное употребление кофе грозит проблемами: нарушениями в работе нервной системы, порчей зубной эмали, раздражениями ЖКТ и вымыванием важных микроэлементов из организма. Однако натуральный кофе все еще полезнее, чем газированные энергетики: врачи установили, что они вызывают закупорку сосудов и ведут к тромбозу.