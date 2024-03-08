Засолка икры горбуши из замороженной рыбы позволяет хозяйке просто и быстро приготовить этот великолепный деликатес в домашних условиях. Наиболее популярны методы засолки икры в тузлуке, в которых, в зависимости от процента соли, можно приготовить икру малосоленую, средней солености и соленый продукт.

Как засолить замороженную икру горбуши в домашних условиях

Горбуша чаще всего продается в замороженном виде и, если вам попалась тушка самки с икрой, то икру можно очень просто засолить. Важно заранее правильно разморозить горбушу и лучше на нижней полке холодильника. Солим икру в теплом солевом растворе, для засолки достаточно пяти минут.

Ингредиенты –+4 порц.

Икра горбуши 120 гр.

Соль каменная 2 ч.л.

Вода 300 мл.

Масло растительное 1 ч.л.

Шаги 140 мин.

Как быстро и вкусно засолить икру горбуши в домашних условиях? Правильно размороженную тушку горбуши промываем и делаем продольный разрез брюшка. Аккуратно извлекаем икру. А ее из средней тушки горбуши получается в среднем 120 гр. В кастрюле доводим до кипения чистую воду, переливаем в посуду для засолки икры, охлаждаем до 50°С и растворяем в ней указанное в рецепте количество соли. В охлажденный солевой рассол перекладываем икру горбуши. Венчиком икру аккуратно перемешиваем и в теплом рассоле пленка хорошо отделяется и остается на венчике. Оставляем икру для засолки на 5 минут. Затем просоленную икру откидываем на дуршлаг. Снимаем пробу и, если нужно, добавляем немного соли. Приготовленную в домашних условиях засоленную икру горбуши перекладываем в чистую банку, поливаем растительным маслом и на 2 часа ставим в холодильник. По истечении этого времени икру можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Быстрая слабосоленая икра горбуши «Пятиминутка»

Быстрая слабосоленая икра горбуши «Пятиминутка» просто готовится, способом соления икры в течение пяти минут в тузлуке. Солевой раствор (тузлук) готовим в расчете: 1 ст. ложка соли на 1 стакан воды. В этом рецепте икру заливаем тузлуком дважды, на 4 минуты и 30 секунд. Такую икру можно сразу кушать.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 2 ястыка.

Соль каменная – 1 ст.л.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

1) Из тушек двух горбуш аккуратно извлечь ястыки с икрой.

2) Закипятить стакан чистой воды, перелить в посуду для соления икры и растворить в ней столовую ложку соли.

3) В тузлук ровно на 4 минуты переложить икру. Затем икру откинуть на сито,а тузлук оставить.

4) Руками аккуратно отделить икринки от пленки.

5) Повторно на 30 секунд залить икру тузлуком и откинуть на сито.

6) Приготовленную быструю слабосоленую икру горбуши «Пятиминутка» можно сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как засолить икру горбуши сухим способом

Засолка икры горбуши сухим способом является самым простым вариантом приготовления этого деликатеса. Икра руками аккуратно освобождается от ястыка, промывается и просто смешивается с солью в расчете: 1 чайная ложка на 100 гр. икры. Выдерживается икра пару часов, но можно кушать и через 30 минут. Хранить икру можно в холодильнике в течение 3–4 суток.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Горбуша с икрой – 1 шт.

Соль каменная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Заранее размороженную или охлажденную тушку горбуши промыть и надрезать брюшко.

2) Аккуратно извлечь ястыки с икрой.

3) Затем их быстро промыть на сите под проточной холодной водой.

4) Руками аккуратно, чтобы не повредить икринки, отделить их от пленки.

5) Еще раз промыть икру на сите, чтобы удалились мелкие остатки пленки.

6) Подготовленную икру взвесить для правильного расчета соли, переложить в чистую пиалу и аккуратно перемешать с солью.

7) Затем икру на полчаса, а лучше на пару часов. Поставить в холодильник для засолки.

По истечении этого времени засоленную икру горбуши сухим способом можно использовать для бутербродов. Приятного аппетита!

Как правильно посолить икру горбуши в рассоле

Чтобы правильно посолить икру горбуши в рассоле или тузлуке, важно подготовить икру и строго следовать пропорции воды и соли. Икра промывается горячей водой для лучшего удаления пленки и выдерживается в рассоле 10–15 минут. После этого ее можно сразу кушать, а хранить можно в течение недели.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 500 гр.

Кипяток – 1.3 л.

Соль каменная – 110 гр.

Сахар-песок – 10 гр.

Процесс приготовления:

1) Сразу сварите рассол для засолки икры. Закипятите 1 литр чистой воды и растворите в ней 100 гр. соли с сахаром. Тузлук оставьте для остывания.

2) Икру аккуратно извлеките из тушки горбуши и переложите в отдельную посуду. Залейте ее горячей водой, растворив в ней остальную соль. Дайте икре постоять 5–7 минут.

3) Руками все икринки отделите от пленки.

4) Затем икру промойте холодной водой и переложите на застеленный марлей дуршлаг для удаления всей жидкости.

5) Подготовленную икру на 10–15 минут переложите в немного остуженный рассол.

6) По истечении этого времени рассол слейте, а икру просушите на полотенце.

7) Часть правильно приготовленной посоленной икры горбуши в рассоле сразу используйте для бутербродов, а остальную икру переложите в чистую банку и поставьте в холодильник. Приятного аппетита!

Как засолить икру горбуши с помощью венчика

При засолке икры горбуши самым сложным является очистка ее от ястыка и вариант с помощью венчика вам этот процесс упростит. Икра заливается тузлуком и сразу активно перемешивается. Икринки при этом не повреждаются, а пленка остается на венчике. Одновременно икра и засаливается.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 150 гр.

Вода – 0.5 л.

Соль каменная – 4 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Заранее и в естественных условиях разморозьте тушку горбуши и аккуратно извлеките ястыки с икрой.

2) Воду подогрейте до 50°С, перелейте в посуду для засолки икры и растворите в ней соль.

3) В этот рассол переложите ястыки с икрой.

4) Обычным венчиком начните перемешивать икру активными круговыми движениями.

5) Перемешивайте икру, пока все икринки не отделятся, а пленка останется на венчике. Икру оставьте в рассоле еще на 3 минуты.

6) Затем икру откиньте на дуршлаг для полного удаления жидкости.

7) Приготовленную засоленную икру горбуши с помощью венчика переложите в чистую банку, смешайте с растительным маслом и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Слабосоленая икра горбуши с растительным маслом

Слабосоленая икра горбуши с растительным маслом получается по вкусу подобной семге, а еще и просто готовится. Масло покрывает икру и придает ей аппетитный блеск, да и к тому же увеличивает срок хранения до 7 дней, предохраняя от «заветривания». В этом рецепте икру смешиваем с солью и маслом и оставляем для засолки на 6 часов.

Время готовки: 6 часов 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 150 гр.

Соль – 7 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Из тушки горбуши извлечь ястыки с икрой через продольный разрез брюшка.

2) Затем икру промыть, а икринки руками аккуратно отделить от пленки. Посыпать икру указанным в рецепте количеством соли, добавить чайную ложку растительного масла и перемешать.

3) Затем икру переложить в сухую чистую банку, прикрыть крышкой и на 6 часов поставить в холодильник для засолки.

4) По истечении этого времени слабосоленую икру горбуши с растительным маслом можно использовать для приготовления бутербродов. Приятного аппетита!

Слабосоленая икра горбуши в ястыках

Икра горбуши в ястыках нередко бывает в продаже, а для ее засолки берется насыщенный раствор соли, что делает ее очень соленой, а для слабосоленого варианта икру нужно освобождать от пленки. Ястычная икра несколько отличается от зернистой, так как в ястыках она незрелая и со слабым зерном, но при правильной обработке получается вкусной.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Икра горбуши в ястыках – 500 гр.

Соль – 100 гр.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

1) Икру горбуши в ястыках заранее разморозить только на нижней полке холодильника. Для засолки икры нужны два вида тузлука: горячий и холодный.

2) В отдельной емкости приготовить холодный тузлук из 1 литра воды и 50 гр. соли.

3) В холодный тузлук переложить ястыки и руками аккуратно отделить икринки от пленки. Затем икру откинуть на сито.

4) Для горячего тузлука в кастрюле нагреть до 50–60°С литр воды и растворить в ней остальную соль.

5) В горячий тузлук переложить икру, что будет способом ее пастеризации.

6) Руками, надев перчатки, «дораскрыть» ястыки.

7) Затем откинуть икру на сито и пересыпать ровным слоем на сложенную в несколько слоев марлю.

Икру на марле аккуратно прокатать и пинцетом убрать пустые зерна и остатки пленки.

9) Затем икру аккуратно пересыпать в чистую сухую банку, смазав ее стенки растительным маслом.

10) Приготовленную слабосоленую икру горбуши в ястыках полностью остудить и модно сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как быстро и вкусно засолить икру горбуши в тузлуке

Засолка икры горбуши в тузлуке является классическим, быстрым и вкусным вариантом приготовления этого домашнего деликатеса. В этом рецепте на пять ястыков горбуши берем три стакана воды, пять столовых ложек соли и добавляем растительное масло. Икра получается зернистой, малосоленой, хотя степень солености можно увеличить, и хранится в холодильнике несколько суток.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Икра горбуши в ястыках – 5 шт.

Соль – 5 ст.л.

Вода – 3 ст.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Первым делом для засолки икры приготовьте тузлук. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, полностью растворите соль и оставьте для остывания до 40–50°С. На меньшее количество икры пропорционально уменьшите объем воды и соли, только тузлук икру должен покрыть полностью.

2) За это время ястыки горбуши промойте под проточной водой и любым способом аккуратно отделите икринки от пленки. Переложите икру в отдельную посуду, залейте остывшим тузлуком и оставьте на 12–16 минут для засолки. Для большей солености это время можете увеличить.

3) По истечении этого времени икру откиньте на сито и оставьте на пару минут, чтобы тузлук стек полностью.

4) Затем к икре налейте столовую ложку растительного масла и аккуратно перемешайте.

5) Приготовленную быстро и вкусно засоленную икру горбуши в тузлуке переложите в чистую сухую банку и поставьте в холодильник. Приятного аппетита!

Соленая икра горбуши для длительного хранения

Икра является быстро портящимся продуктом и для ее длительного хранения в домашних условиях важны: пропорция икры с солью 1:1, выдерживание в тузлуке не менее 20 минут, обсушивание на полотенце, добавление растительного масла, хранение в стерильной посуде и при низкой температуре. При соблюдении этих условий в герметично закупоренных стеклянных банках икру можно хранить до 12 месяцев, а в пластиковой посуде не более 3 недель. Икру для заготовки выбирать свежую.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 1 кг.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 1 кг

Соль – 1 кг

Вода – 3 л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Из тушек свежей горбуши аккуратно извлеките икру.

2) В кастрюле доведите до кипения три литра воды, полностью растворите в ней соль, а затем тузлук остудите.

3) В остывший тузлук переложите икру и оставьте на 25 минут. За это время аккуратно икринки отделите от пленки.

4) Затем икру откиньте на дуршлаг, застеленный марлей и оставьте на пару минут для полного стекания рассола.

5) На столе расстелите полотенце и марлю, пересыпьте на него икру и подсушите.

6) Подсушенную икру переложите в контейнер, налейте три столовые ложки растительного масла и аккуратно перемешайте.

7) Заранее подготовьте небольшие стерильные банки. Приготовленную икру разложите по банкам, герметично закупорьте и для длительного хранения поставьте в холодильник. Такую икру можно и заморозить. Удачных заготовок!

Посол икры горбуши с сахаром и солью

Небольшое количество сахара, добавленное вместе с солью в рассол для икры горбуши, улучшает вкус этого деликатеса и делает более мягким и нежным. В этом рецепте икру сначала заливаем теплым солевым раствором и очищаем от пленки. Затем готовим рассол с солью и сахаром, выдерживаем в нем икру 12 часов, промываем и смешиваем с растительным маслом.

Время готовки: 12 часов 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Икра горбуши – 100 гр.

Соль – 1.5 ч.л.

Сахар-песок – 0.5 ч.л.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Аккуратно извлеките ястыки с икрой из тушки горбуши.

2) Отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для посола.

3) Воду подогрейте до 50°С и растворите в ней 1 чайную ложку соли.

4) Икру полностью залейте теплым рассолом.

5) Любым способом очистите икру от пленки, удобно это сделать вилками, одной подцепив за края ястыка, а другой аккуратно снять икру.

6) Удаленные пленки от икры выбросьте.

7) Затем икру откиньте на сито.

Промойте икру теплой проточной водой и руками удалите остатки пленок.

9) В отдельную посуду для посола икры насыпьте по пол чайной ложки соли и сахара.

10) Добавьте 100 мл холодной воды и перемешайте, чтобы соль с сахаром полностью растворились.

11) В этот рассол переложите подготовленную икру, прикройте крышкой и на 12 часов поставьте в холодильник.

12) По истечении этого времени посоленную икру откиньте на сито и обратно переложите в эту посуду.

13) Добавьте к икре чайную ложку растительного масла и аккуратно перемешайте.

14) Приготовленную посоленную икру горбуши с сахаром и солью можете сразу использовать для бутербродов. Приятного аппетита!