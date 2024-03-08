Реально очень вкусный. Салат с крабовыми палочками и кукурузой: необычный рецепт и оригинальная подача

Крабовые палочки в середине прошлого века стали одним из самых востребованных продуктов в Японии. Тогда страна испытывала острый дефицит в крабовом мясе. Тогда предприниматель из Америки решил помочь японцам и придумал крабовые палочки.
Конечно, крабового мяса в этих палочках не было. Вся мякоть заменялась рыбной. Но, японцам в сложные времена было приемлемо потреблять даже такое синтетическое крабовое мясо.
Время шло и палочки попали в другие страны за пределы Японии. Сейчас крабовые палочки — это основа многих салатов.
Ингредиенты для крабового салата:
- Крабовые палочки — 200 г;
- Кукуруза консервированная — 250 г;
- Сыр твердый — 50 г;
- Яйца — 4 шт.;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Майонез — 2 ст. л.;
- Соль — щепотка.
Приготовление крабового салата:
Отвариваем заранее яйца вкрутую и охлаждаем. Нарезаем поперечными пластинками крабовые палочки.
Нарезаем маленьким кубиком отварные яйца, выкладываем в миску с крабовыми палочками.
Высыпаем туда же кукурузу консервированную без жидкости.
Заправляем салат сметаной и майонезом.
Натираем на мелкой терке сыр и посыпаем салат, солим и тщательно перемешиваем.
Можно слегка обжарить на сковороде маленькие кусочки хлеба, посыпать специями и подать вместе с салатом. Получается простой и вкусный крабовый салат.