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Реально очень вкусный. Салат с крабовыми палочками и кукурузой: необычный рецепт и оригинальная подача

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Реально очень вкусный. Салат с крабовыми палочками и кукурузой: необычный рецепт и оригинальная подача

Крабовые палочки в середине прошлого века стали одним из самых востребованных продуктов в Японии. Тогда страна испытывала острый дефицит в крабовом мясе. Тогда предприниматель из Америки решил помочь японцам и придумал крабовые палочки.

Конечно, крабового мяса в этих палочках не было. Вся мякоть заменялась рыбной. Но, японцам в сложные времена было приемлемо потреблять даже такое синтетическое крабовое мясо.

Время шло и палочки попали в другие страны за пределы Японии. Сейчас крабовые палочки — это основа многих салатов.

Ингредиенты для крабового салата:

  • Крабовые палочки — 200 г;
  • Кукуруза консервированная — 250 г;
  • Сыр твердый — 50 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Майонез — 2 ст. л.;
  • Соль — щепотка.

Приготовление крабового салата:

Отвариваем заранее яйца вкрутую и охлаждаем. Нарезаем поперечными пластинками крабовые палочки.

Нарезаем маленьким кубиком отварные яйца, выкладываем в миску с крабовыми палочками.

Высыпаем туда же кукурузу консервированную без жидкости.

Заправляем салат сметаной и майонезом.

Реально очень вкусный. Салат с крабовыми палочками и кукурузой: необычный рецепт и оригинальная подача

Натираем на мелкой терке сыр и посыпаем салат, солим и тщательно перемешиваем.

Реально очень вкусный. Салат с крабовыми палочками и кукурузой: необычный рецепт и оригинальная подача

Можно слегка обжарить на сковороде маленькие кусочки хлеба, посыпать специями и подать вместе с салатом. Получается простой и вкусный крабовый салат.

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